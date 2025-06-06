Картофельная пицца с анчоусами и каперсами: оригинально, сытно и неожиданно вкусно

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда привычная пицца немного надоела, а душа просит чего-то нового, попробуйте эту интересную альтернативу — пиццу на основе картофельного пюре. Вместо теста здесь — мягкий, тающий картофельный слой, сверху — ароматная томатная начинка с анчоусами и каперсами. Такое блюдо порадует гостей необычной подачей, а вас — простотой приготовления.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Оливковое масло — 120 г

Чеснок (мелко нарезанный) — 2 зубчика

Помидоры (свежие или консервированные, без шкурки, рубленые) — 350 г

Филе анчоусов (измельчённое) — 3-5 шт.

Каперсы (без жидкости) — 30 г (2 ст. л.)

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Этапы приготовления

Подготовьте картофель. Отварите картофель в мундире до мягкости. Затем откиньте на дуршлаг и дайте немного остыть. Очистите, переложите в кухонный комбайн или разомните вручную. Добавьте 3 ст. л. оливкового масла, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте — у вас должна получиться гладкая масса. Сделайте томатную основу. В глубокой сковороде разогрейте ещё 3 ст. л. масла. Добавьте измельчённый чеснок и помидоры. Тушите на среднем огне, помешивая, около 12-15 минут, пока соус не станет густым и ароматным. Соберите пиццу. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте жаропрочную круглую форму небольшим количеством масла. Выложите половину картофельной массы, разровняйте. Сверху распределите томатную смесь, а на неё - измельчённые анчоусы и каперсы. Завершающий слой. Сверху накройте второй половиной картофеля и аккуратно разровняйте. Сбрызните оставшимся оливковым маслом. Запекайте до румяности. Отправьте форму в духовку и выпекайте 20-25 минут, пока поверхность не подрумянится. Готовую пиццу слегка остудите и посыпьте свежемолотым чёрным перцем перед подачей.

Совет

Если хотите добавить пикантности, можно в начинку добавить немного красного перца или сушёного орегано. А любителям хруста — натереть немного сыра сверху за 5 минут до готовности.

Уточнения

Анчо́усы (лат. Engraulis) — род пелагических морских рыб из семейства анчоусовых (Engraulidae).

