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Картофельная пицца с анчоусами и каперсами: оригинально, сытно и неожиданно вкусно

2:29
Еда

Когда привычная пицца немного надоела, а душа просит чего-то нового, попробуйте эту интересную альтернативу — пиццу на основе картофельного пюре. Вместо теста здесь — мягкий, тающий картофельный слой, сверху — ароматная томатная начинка с анчоусами и каперсами. Такое блюдо порадует гостей необычной подачей, а вас — простотой приготовления.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг

  • Оливковое масло — 120 г

  • Чеснок (мелко нарезанный) — 2 зубчика

  • Помидоры (свежие или консервированные, без шкурки, рубленые) — 350 г

  • Филе анчоусов (измельчённое) — 3-5 шт.

  • Каперсы (без жидкости) — 30 г (2 ст. л.)

  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Этапы приготовления

  1. Подготовьте картофель. Отварите картофель в мундире до мягкости. Затем откиньте на дуршлаг и дайте немного остыть. Очистите, переложите в кухонный комбайн или разомните вручную. Добавьте 3 ст. л. оливкового масла, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте — у вас должна получиться гладкая масса.
  2. Сделайте томатную основу. В глубокой сковороде разогрейте ещё 3 ст. л. масла. Добавьте измельчённый чеснок и помидоры. Тушите на среднем огне, помешивая, около 12-15 минут, пока соус не станет густым и ароматным.
  3. Соберите пиццу. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте жаропрочную круглую форму небольшим количеством масла. Выложите половину картофельной массы, разровняйте. Сверху распределите томатную смесь, а на неё - измельчённые анчоусы и каперсы.
  4. Завершающий слой. Сверху накройте второй половиной картофеля и аккуратно разровняйте. Сбрызните оставшимся оливковым маслом.
  5. Запекайте до румяности. Отправьте форму в духовку и выпекайте 20-25 минут, пока поверхность не подрумянится. Готовую пиццу слегка остудите и посыпьте свежемолотым чёрным перцем перед подачей.

Совет

Если хотите добавить пикантности, можно в начинку добавить немного красного перца или сушёного орегано. А любителям хруста — натереть немного сыра сверху за 5 минут до готовности.

Уточнения

Анчо́усы (лат. Engraulis) — род пелагических морских рыб из семейства анчоусовых (Engraulidae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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