Смузи, которым можно заменить обед — он делает кожу сияющей и ускоряет метаболизм

Этот напиток не просто вкусный, он ещё и невероятно фотогеничный. Благодаря свёкле он приобретает насыщенный малиново-бордовый цвет — настолько выразительный, что хочется сфотографировать его до первого глотка.
Смузи получается густым, питательным и по-настоящему освежающим. Это идеальный выбор для тех, кто заботится о здоровье, придерживается правильного питания, следит за фигурой или просто хочет поддержать иммунитет. Всего за несколько минут вы получите яркий и полезный перекус, который утолит голод и подарит заряд бодрости.
Свёкла (небольшая) — 1 штука (примерно 150 г)
Кефир — 400 мл
Укроп — несколько веточек
Зелёный лук — 3-4 пера
Соль — щепотка
Чёрный молотый перец — щепотка
Если хотите сделать напиток чуть прохладнее — используйте охлаждённый кефир или подержите готовый смузи в холодильнике пару минут.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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