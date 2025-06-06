Смузи, которым можно заменить обед — он делает кожу сияющей и ускоряет метаболизм

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот напиток не просто вкусный, он ещё и невероятно фотогеничный. Благодаря свёкле он приобретает насыщенный малиново-бордовый цвет — настолько выразительный, что хочется сфотографировать его до первого глотка.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смузи из свеклы

Польза без компромиссов

Смузи получается густым, питательным и по-настоящему освежающим. Это идеальный выбор для тех, кто заботится о здоровье, придерживается правильного питания, следит за фигурой или просто хочет поддержать иммунитет. Всего за несколько минут вы получите яркий и полезный перекус, который утолит голод и подарит заряд бодрости.

Что понадобится (на 2 порции)

Свёкла (небольшая) — 1 штука (примерно 150 г)

Кефир — 400 мл

Укроп — несколько веточек

Зелёный лук — 3-4 пера

Соль — щепотка

Чёрный молотый перец — щепотка

Как приготовить шаг за шагом

Подготовьте свёклу. Сначала отварите свёклу до мягкости (около 40-50 минут). Не добавляйте соль. Затем остудите и очистите её от кожуры. Нарежьте и загрузите. Порежьте свёклу кубиками и переложите в чашу блендера. Добавьте зелень. Промойте укроп и зелёный лук, обсушите, крупно нарежьте и добавьте к свёкле. Кефир — частями. Сначала влейте половину кефира, чтобы легче было взбивать. Приправьте. Добавьте по щепотке соли и чёрного перца — они подчеркнут вкус, но не будут доминировать. Взбейте основательно. Запустите блендер на высокой скорости и добейтесь однородной массы. Финальный штрих. Добавьте оставшийся кефир и ещё раз взбейте до полной гладкости. Подача. Разлейте готовый смузи по стаканам и подавайте сразу. Напиток лучше всего пить свежим, пока он максимально насыщен вкусом и текстурой.

Небольшой совет

Если хотите сделать напиток чуть прохладнее — используйте охлаждённый кефир или подержите готовый смузи в холодильнике пару минут.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

