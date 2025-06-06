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Смузи, которым можно заменить обед — он делает кожу сияющей и ускоряет метаболизм

2:12
Еда

Этот напиток не просто вкусный, он ещё и невероятно фотогеничный. Благодаря свёкле он приобретает насыщенный малиново-бордовый цвет — настолько выразительный, что хочется сфотографировать его до первого глотка.

Смузи из свеклы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смузи из свеклы

Польза без компромиссов

Смузи получается густым, питательным и по-настоящему освежающим. Это идеальный выбор для тех, кто заботится о здоровье, придерживается правильного питания, следит за фигурой или просто хочет поддержать иммунитет. Всего за несколько минут вы получите яркий и полезный перекус, который утолит голод и подарит заряд бодрости.

Что понадобится (на 2 порции)

  • Свёкла (небольшая) — 1 штука (примерно 150 г)

  • Кефир — 400 мл

  • Укроп — несколько веточек

  • Зелёный лук — 3-4 пера

  • Соль — щепотка

  • Чёрный молотый перец — щепотка

Как приготовить шаг за шагом

  1. Подготовьте свёклу. Сначала отварите свёклу до мягкости (около 40-50 минут). Не добавляйте соль. Затем остудите и очистите её от кожуры.
  2. Нарежьте и загрузите. Порежьте свёклу кубиками и переложите в чашу блендера.
  3. Добавьте зелень. Промойте укроп и зелёный лук, обсушите, крупно нарежьте и добавьте к свёкле.
  4. Кефир — частями. Сначала влейте половину кефира, чтобы легче было взбивать.
  5. Приправьте. Добавьте по щепотке соли и чёрного перца — они подчеркнут вкус, но не будут доминировать.
  6. Взбейте основательно. Запустите блендер на высокой скорости и добейтесь однородной массы.
  7. Финальный штрих. Добавьте оставшийся кефир и ещё раз взбейте до полной гладкости.
  8. Подача. Разлейте готовый смузи по стаканам и подавайте сразу. Напиток лучше всего пить свежим, пока он максимально насыщен вкусом и текстурой.

Небольшой совет

Если хотите сделать напиток чуть прохладнее — используйте охлаждённый кефир или подержите готовый смузи в холодильнике пару минут.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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