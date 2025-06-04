Йогуртовый торт с клубникой, который тает во рту

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежный, воздушный и совершенно не приторный — этот торт покоряет даже тех, кто равнодушен к сладкому. Основа из мягкого бисквита, шелковистый клубнично-йогуртовый крем и свежие ягоды — идеальное сочетание вкуса и текстуры. Такой десерт хочется есть ложкой прямо из формы, не дожидаясь подачи!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Торт

Ингредиенты на 6 порций

Для бисквита:

Яйца — 6 шт.

Сахар — 180 г

Мука — 180 г

Сливочное масло и мука для формы — по вкусу

Для крема и сборки:

Клубника — 500 г

Йогурт — 400 г

Сахар — 125 г

Лимонный сок — 2 ст. л.

Желатин — 25 г

Вода питьевая — 55 мл

Сливки 35% — 200 мл

Малиновый джем — 4 ст. л.

Для украшения:

Сливки 35% — 100 мл

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Загуститель для сливок — 1 пакетик

Свежая клубника — по вкусу

Как приготовить:

Бисквит:

Разогрейте духовку до 170 °C. Разъемную форму смажьте маслом и припылите мукой. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до пышности. Вмешайте просеянную муку. Белки взбейте отдельно до устойчивых пиков и аккуратно добавьте к тесту. Выпекайте 20-25 минут. Остудите и разрежьте на два коржа. Крем:

Замочите желатин в воде на 15 минут. Половину клубники измельчите в пюре, остальную нарежьте. В пюре добавьте сахар, йогурт, лимонный сок. Подогрейте желатин, влейте в крем. Охладите до легкого загустения, затем вмешайте взбитые сливки и клубнику. Сборка:

Один корж смажьте джемом и выложите в форму. Поверх — второй корж с джемом. Вылейте крем, разровняйте. Закройте пленкой и охладите не менее 6 часов. Украшение:

Взбейте сливки с пудрой и загустителем. Украсьте торт и добавьте свежую клубнику. Подавайте охлажденным.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.



