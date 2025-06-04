Йогуртовый торт с клубникой, который тает во рту

Нежный, воздушный и совершенно не приторный — этот торт покоряет даже тех, кто равнодушен к сладкому. Основа из мягкого бисквита, шелковистый клубнично-йогуртовый крем и свежие ягоды — идеальное сочетание вкуса и текстуры. Такой десерт хочется есть ложкой прямо из формы, не дожидаясь подачи!
Для бисквита:
Яйца — 6 шт.
Сахар — 180 г
Мука — 180 г
Сливочное масло и мука для формы — по вкусу
Для крема и сборки:
Клубника — 500 г
Йогурт — 400 г
Сахар — 125 г
Лимонный сок — 2 ст. л.
Желатин — 25 г
Вода питьевая — 55 мл
Сливки 35% — 200 мл
Малиновый джем — 4 ст. л.
Для украшения:
Сливки 35% — 100 мл
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Загуститель для сливок — 1 пакетик
Свежая клубника — по вкусу
Бисквит:
Разогрейте духовку до 170 °C. Разъемную форму смажьте маслом и припылите мукой. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до пышности. Вмешайте просеянную муку. Белки взбейте отдельно до устойчивых пиков и аккуратно добавьте к тесту. Выпекайте 20-25 минут. Остудите и разрежьте на два коржа.
Крем:
Замочите желатин в воде на 15 минут. Половину клубники измельчите в пюре, остальную нарежьте. В пюре добавьте сахар, йогурт, лимонный сок. Подогрейте желатин, влейте в крем. Охладите до легкого загустения, затем вмешайте взбитые сливки и клубнику.
Сборка:
Один корж смажьте джемом и выложите в форму. Поверх — второй корж с джемом. Вылейте крем, разровняйте. Закройте пленкой и охладите не менее 6 часов.
Украшение:
Взбейте сливки с пудрой и загустителем. Украсьте торт и добавьте свежую клубнику. Подавайте охлажденным.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
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