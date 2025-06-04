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Йогуртовый торт с клубникой, который тает во рту

2:18
Еда

Нежный, воздушный и совершенно не приторный — этот торт покоряет даже тех, кто равнодушен к сладкому. Основа из мягкого бисквита, шелковистый клубнично-йогуртовый крем и свежие ягоды — идеальное сочетание вкуса и текстуры. Такой десерт хочется есть ложкой прямо из формы, не дожидаясь подачи!

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Ингредиенты на 6 порций

Для бисквита:

  • Яйца — 6 шт.

  • Сахар — 180 г

  • Мука — 180 г

  • Сливочное масло и мука для формы — по вкусу

Для крема и сборки:

  • Клубника — 500 г

  • Йогурт — 400 г

  • Сахар — 125 г

  • Лимонный сок — 2 ст. л.

  • Желатин — 25 г

  • Вода питьевая — 55 мл

  • Сливки 35% — 200 мл

  • Малиновый джем — 4 ст. л.

Для украшения:

  • Сливки 35% — 100 мл

  • Сахарная пудра — 1 ст. л.

  • Загуститель для сливок — 1 пакетик

  • Свежая клубника — по вкусу

Как приготовить:

  1. Бисквит:
    Разогрейте духовку до 170 °C. Разъемную форму смажьте маслом и припылите мукой. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до пышности. Вмешайте просеянную муку. Белки взбейте отдельно до устойчивых пиков и аккуратно добавьте к тесту. Выпекайте 20-25 минут. Остудите и разрежьте на два коржа.

  2. Крем:
    Замочите желатин в воде на 15 минут. Половину клубники измельчите в пюре, остальную нарежьте. В пюре добавьте сахар, йогурт, лимонный сок. Подогрейте желатин, влейте в крем. Охладите до легкого загустения, затем вмешайте взбитые сливки и клубнику.

  3. Сборка:
    Один корж смажьте джемом и выложите в форму. Поверх — второй корж с джемом. Вылейте крем, разровняйте. Закройте пленкой и охладите не менее 6 часов.

  4. Украшение:
    Взбейте сливки с пудрой и загустителем. Украсьте торт и добавьте свежую клубнику. Подавайте охлажденным.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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