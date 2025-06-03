Цыплёнок в грибном соусе: уют на сковородке

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас на ужин не было идей, а душа просит чего-то тёплого, сливочного и сытного — цыплёнок в грибном соусе приходит на помощь.

Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Курица в сметанном соусе

Этот рецепт легко готовится, а результат напоминает домашний ресторан: мягкое мясо, насыщенный грибной аромат и нежнейший сливочный соус. Всё это подойдёт как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Ингредиенты:

Цыплёнок (бедра без кости, филе или грудка) — 600-800 г

Шампиньоны (или вешенки, или белые грибы) — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Сливки 10-20% — 200 мл

Мука — 1 ст. л. (по желанию, для густоты соуса)

Сливочное масло — 30 г

Масло растительное — 1-2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень (укроп или петрушка) — по желанию

Как готовить:

Подготовьте мясо. Нарежьте цыплёнка на небольшие кусочки, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Переложите в тарелку.

Обжарьте овощи В той же сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте нарезанные грибы и жарьте до золотистости. В конце добавьте измельчённый чеснок.

Соедините и томите. Верните цыплёнка в сковороду. Посыпьте мукой, перемешайте, влейте сливки и доведите до лёгкого кипения. Убавьте огонь и томите под крышкой 10-15 минут.

Пробуем и доводим до вкуса. Попробуйте соус — добавьте соли и перца, если нужно. Можно бросить немного свежей зелени.

Цыплёнок в грибном соусе — это не просто еда, а тёплые объятия на тарелке. Подавайте с картофельным пюре, рисом или пастой — и пусть кухня наполнится ароматом уюта.

Это блюдо не нуждается в спецэффектах, оно и так всё сделает правильно: вкусно, сочно и по-домашнему.