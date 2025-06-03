Цыплёнок в грибном соусе: уют на сковородке

Если у вас на ужин не было идей, а душа просит чего-то тёплого, сливочного и сытного — цыплёнок в грибном соусе приходит на помощь.
Этот рецепт легко готовится, а результат напоминает домашний ресторан: мягкое мясо, насыщенный грибной аромат и нежнейший сливочный соус. Всё это подойдёт как для повседневного ужина, так и для особого случая.
Ингредиенты:
Как готовить:
Подготовьте мясо. Нарежьте цыплёнка на небольшие кусочки, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Переложите в тарелку.
Обжарьте овощи В той же сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте нарезанные грибы и жарьте до золотистости. В конце добавьте измельчённый чеснок.
Соедините и томите. Верните цыплёнка в сковороду. Посыпьте мукой, перемешайте, влейте сливки и доведите до лёгкого кипения. Убавьте огонь и томите под крышкой 10-15 минут.
Пробуем и доводим до вкуса. Попробуйте соус — добавьте соли и перца, если нужно. Можно бросить немного свежей зелени.
Цыплёнок в грибном соусе — это не просто еда, а тёплые объятия на тарелке. Подавайте с картофельным пюре, рисом или пастой — и пусть кухня наполнится ароматом уюта.
Это блюдо не нуждается в спецэффектах, оно и так всё сделает правильно: вкусно, сочно и по-домашнему.
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