Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подозрительная смерть: внезапно умерла звезда Дома-2 Кристина Белая
Выстрадали кубок: Юрий Лоза высказался о победе ЦСКА
Они ценят себя — деньги второстепенны: эксперт о приоритетах молодых специалистов
Этот 10-минутный комплекс эффективнее бега на 70% — утверждают в NASA
Стиральная машина пахнет как болотце? Маленький стаканчик этой жидкости — и она задышит по-новому
Гардероб, который подводит: какие вещи превращают стильную женщину в карикатуру
Скандал с данными: как продажа билетов на Би-2 оборачивается утечкой личной информации
Соблазнила Мишу: источники раскрыли детали отношений Дарьи Белоусовой и Михаила Ефремова
Египетские «Мальдивы» раскрывают тайну: чего ждать туристам этим летом

Цыплёнок в грибном соусе: уют на сковородке

2:08
Еда

Если у вас на ужин не было идей, а душа просит чего-то тёплого, сливочного и сытного — цыплёнок в грибном соусе приходит на помощь.

Курица в сметанном соусе
Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Курица в сметанном соусе

Этот рецепт легко готовится, а результат напоминает домашний ресторан: мягкое мясо, насыщенный грибной аромат и нежнейший сливочный соус. Всё это подойдёт как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Ингредиенты:

  • Цыплёнок (бедра без кости, филе или грудка) — 600-800 г
  • Шампиньоны (или вешенки, или белые грибы) — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Сливки 10-20% — 200 мл
  • Мука — 1 ст. л. (по желанию, для густоты соуса)
  • Сливочное масло — 30 г
  • Масло растительное — 1-2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень (укроп или петрушка) — по желанию

Как готовить:

Подготовьте мясо. Нарежьте цыплёнка на небольшие кусочки, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Переложите в тарелку.

Обжарьте овощи В той же сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте нарезанные грибы и жарьте до золотистости. В конце добавьте измельчённый чеснок.

Соедините и томите. Верните цыплёнка в сковороду. Посыпьте мукой, перемешайте, влейте сливки и доведите до лёгкого кипения. Убавьте огонь и томите под крышкой 10-15 минут.

Пробуем и доводим до вкуса. Попробуйте соус — добавьте соли и перца, если нужно. Можно бросить немного свежей зелени.

Цыплёнок в грибном соусе — это не просто еда, а тёплые объятия на тарелке. Подавайте с картофельным пюре, рисом или пастой — и пусть кухня наполнится ароматом уюта.

Это блюдо не нуждается в спецэффектах, оно и так всё сделает правильно: вкусно, сочно и по-домашнему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Домашние животные
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Накопительную пенсию выплатить наследникам: в Госдуме предлагают расширение возможностей
Коллайдер раскрыл секрет, который может разрушить привычную физику
Не хотите возиться с духовкой? Этот кофейный торт — ваш лучший выбор
Женщинам нетяжело: Тина Канделаки высказалась о материнстве
Ежедневно, раз в неделю или реже: как часто нужно взвешиваться для контроля веса при похудении
Потрясающие результаты без тяжёлых весов: японское упражнение для осанки и укрепления корпуса
Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному
Соль в мыло — и магия началась: посуда засияет, а губка не сгниёт
ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки
Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.