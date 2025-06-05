Магазинные сладости могут отдыхать: вареники с этой начинкой влюбляют с первой ложки

Некоторые блюда — это не просто еда, а настоящее путешествие во времени. Один запах, один вкус — и вы уже на кухне у бабушки, где на столе дымятся вареники с вишней. Этот рецепт — именно такой. Без лишней суеты, но с душой.
Секрет в простоте: немного муки, немного молока и много терпкой начинки. Вареники по этому рецепту готовятся прямо в ароматной вишнёвой заливке, благодаря чему получаются особенно сочными и душистыми.
мука — 135 г
молоко — 80 мл
сахар — 50 г
растопленное масло — 3 ст. л.
разрыхлитель — 1 ч. л.
лимонная цедра — 0,5 ч. л.
соль — щепотка
вишня (кислая, без косточек) — 400 г
сахар — 215 г
вода — 100 мл
Вишня на первом плане:
Смешайте вишни, сахар и воду в кастрюле. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой — пусть томится.
Тесто, как пух:
Смешайте все сухие ингредиенты. Влейте молоко и масло, замесите мягкое, липкое тесто. Не месите слишком долго — важно сохранить его воздушность.
Варим без воды:
Столовой ложкой выкладывайте тесто прямо в кипящую вишнёвую смесь. Распределяйте равномерно, чтобы вареники не слиплись. Варите под крышкой 20 минут на минимальном огне — и не подглядывайте!
Используйте кислые сорта вишни — они придают блюду яркую кислинку.
Замороженная вишня — отличный выбор: она ароматная и насыщенная.
Готовьте с любовью — и тогда вкус будет не просто хорош, а по-настоящему домашний.
Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо, бурятскими позами и др. блюдами из фаршированного теста. Аналогичное блюда польской кухни называется перо́ги.
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