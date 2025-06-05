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Магазинные сладости могут отдыхать: вареники с этой начинкой влюбляют с первой ложки

2:01
Еда

Некоторые блюда — это не просто еда, а настоящее путешествие во времени. Один запах, один вкус — и вы уже на кухне у бабушки, где на столе дымятся вареники с вишней. Этот рецепт — именно такой. Без лишней суеты, но с душой.

Вареники
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареники

Вишня, тесто и щепотка воспоминаний

Секрет в простоте: немного муки, немного молока и много терпкой начинки. Вареники по этому рецепту готовятся прямо в ароматной вишнёвой заливке, благодаря чему получаются особенно сочными и душистыми.

Ингредиенты для теста:

  • мука — 135 г

  • молоко — 80 мл

  • сахар — 50 г

  • растопленное масло — 3 ст. л.

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • лимонная цедра — 0,5 ч. л.

  • соль — щепотка

Для вишнёвой основы:

  • вишня (кислая, без косточек) — 400 г

  • сахар — 215 г

  • вода — 100 мл

Как готовить:

  1. Вишня на первом плане:
    Смешайте вишни, сахар и воду в кастрюле. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой — пусть томится.

  2. Тесто, как пух:
    Смешайте все сухие ингредиенты. Влейте молоко и масло, замесите мягкое, липкое тесто. Не месите слишком долго — важно сохранить его воздушность.

  3. Варим без воды:
    Столовой ложкой выкладывайте тесто прямо в кипящую вишнёвую смесь. Распределяйте равномерно, чтобы вареники не слиплись. Варите под крышкой 20 минут на минимальном огне — и не подглядывайте!

Несколько полезных хитростей:

  • Используйте кислые сорта вишни — они придают блюду яркую кислинку.

  • Замороженная вишня — отличный выбор: она ароматная и насыщенная.

  • Готовьте с любовью — и тогда вкус будет не просто хорош, а по-настоящему домашний.

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо, бурятскими позами и др. блюдами из фаршированного теста. Аналогичное блюда польской кухни называется перо́ги.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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