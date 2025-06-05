Ешь на ночь — и не толстеешь: волшебное суфле из 3 продуктов для сладкоежек

Когда хочется сладкого, но весы подсказывают "пора тормозить", на помощь приходит это чудо-десерт. Нежное ряженое суфле с шоколадным вкусом — идеальный вариант для тех, кто хочет худеть вкусно и без усилий. И главное — всего 65 ккал на 100 граммов.
Готовится суфле за 40 минут вместе с охлаждением. А ингредиенты — самые обычные, всё уже есть в холодильнике:
Ингредиенты:
ряженка — 300 мл
вода — 50 мл
желатин — 10 г
какао-порошок — 5 г
сахар или мёд — 1–2 ст. ложки (по вкусу)
Залейте желатин холодной водой и оставьте на 5–7 минут.
Подогрейте смесь, чтобы желатин полностью растворился (в микроволновке или на водяной бане).
В миске смешайте ряженку, какао и подсластитель.
Влейте растворённый желатин тонкой струйкой, не переставая взбивать массу миксером около 5 минут.
Разлейте в креманки или стаканы, отправьте в холодильник на 25 минут.
Ряженка — источник кальция и белка, желатин — поддержка кожи и суставов, какао — бонус эндорфинов. Никакой муки, масла или лишнего сахара. Всё просто, полезно и вкусно.
Результат: лёгкое, шоколадное, тающее во рту суфле, которое можно есть хоть каждый день — и не считать калории.
Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.
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