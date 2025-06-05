Ешь на ночь — и не толстеешь: волшебное суфле из 3 продуктов для сладкоежек

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется сладкого, но весы подсказывают "пора тормозить", на помощь приходит это чудо-десерт. Нежное ряженое суфле с шоколадным вкусом — идеальный вариант для тех, кто хочет худеть вкусно и без усилий. И главное — всего 65 ккал на 100 граммов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain суфле

Десерт для ленивых: вкус — на максимум, хлопот — на минимум

Готовится суфле за 40 минут вместе с охлаждением. А ингредиенты — самые обычные, всё уже есть в холодильнике:

Ингредиенты:

ряженка — 300 мл

вода — 50 мл

желатин — 10 г

какао-порошок — 5 г

сахар или мёд — 1–2 ст. ложки (по вкусу)

Как готовить:

Залейте желатин холодной водой и оставьте на 5–7 минут. Подогрейте смесь, чтобы желатин полностью растворился (в микроволновке или на водяной бане). В миске смешайте ряженку, какао и подсластитель. Влейте растворённый желатин тонкой струйкой, не переставая взбивать массу миксером около 5 минут. Разлейте в креманки или стаканы, отправьте в холодильник на 25 минут.

Почему это работает

Ряженка — источник кальция и белка, желатин — поддержка кожи и суставов, какао — бонус эндорфинов. Никакой муки, масла или лишнего сахара. Всё просто, полезно и вкусно.

Результат: лёгкое, шоколадное, тающее во рту суфле, которое можно есть хоть каждый день — и не считать калории.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.



