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Ешь на ночь — и не толстеешь: волшебное суфле из 3 продуктов для сладкоежек

1:35
Еда

Когда хочется сладкого, но весы подсказывают "пора тормозить", на помощь приходит это чудо-десерт. Нежное ряженое суфле с шоколадным вкусом — идеальный вариант для тех, кто хочет худеть вкусно и без усилий. И главное — всего 65 ккал на 100 граммов.

суфле
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
суфле

Десерт для ленивых: вкус — на максимум, хлопот — на минимум

Готовится суфле за 40 минут вместе с охлаждением. А ингредиенты — самые обычные, всё уже есть в холодильнике:

Ингредиенты:

  • ряженка — 300 мл

  • вода — 50 мл

  • желатин — 10 г

  • какао-порошок — 5 г

  • сахар или мёд — 1–2 ст. ложки (по вкусу)

Как готовить:

  1. Залейте желатин холодной водой и оставьте на 5–7 минут.

  2. Подогрейте смесь, чтобы желатин полностью растворился (в микроволновке или на водяной бане).

  3. В миске смешайте ряженку, какао и подсластитель.

  4. Влейте растворённый желатин тонкой струйкой, не переставая взбивать массу миксером около 5 минут.

  5. Разлейте в креманки или стаканы, отправьте в холодильник на 25 минут.

Почему это работает

Ряженка — источник кальция и белка, желатин — поддержка кожи и суставов, какао — бонус эндорфинов. Никакой муки, масла или лишнего сахара. Всё просто, полезно и вкусно.

Результат: лёгкое, шоколадное, тающее во рту суфле, которое можно есть хоть каждый день — и не считать калории.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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