Ешь его каждый день — а пользы почти нет? Орех, который зря считают суперфудом

Любители орехов делятся на два лагеря: одни обожают нежный вкус кешью, другие не представляют жизни без ядра грецкого ореха. Но если встать на сторону пользы — кто окажется победителем?
Кешью — это не просто вкусная закуска. Они богаты магнием, который поддерживает здоровье костей, регулирует работу мышц и помогает справляться со стрессом. Также кешью — источник железа и цинка, важных для иммунитета и кроветворения.
Плюс — их приятный, слегка сливочный вкус делает кешью идеальными для десертов и соусов.
А вот грецкий орех — чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот, которые защищают сердце и питают мозг. Кроме того, он насыщен антиоксидантами и витамином Е, замедляющими старение клеток.
Добавьте к этому клетчатку и белок — и получится мощная поддержка для всего организма.
Оба ореха легко использовать в кулинарии.
Например, приготовьте домашнюю ореховую пасту:
кешью — 100 г
грецкий орех — 100 г
чеснок — 1 зубчик
лимонный сок — 1 ст. л.
оливковое масло — 2 ст. л.
соль — по вкусу
Смешайте всё в блендере — получится ароматная и полезная намазка к хлебу или заправка к пасте.
Всё зависит от целей:
хотите поддержать мышцы и укрепить иммунитет — берите кешью
заботитесь о сердце, сосудах и мозге — выбирайте грецкий орех
Лучше всего — комбинировать. Вместе они не просто вкуснее, но и полезнее.
Ке́шью — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые. Родина — Бразилия. Культивируют в тропиках. Плоды ореховидные, ядро съедобное; из скорлупы добывают масло-кажу (кардойль), используемое в медицине и технике.
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