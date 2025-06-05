Ешь его каждый день — а пользы почти нет? Орех, который зря считают суперфудом

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Любители орехов делятся на два лагеря: одни обожают нежный вкус кешью, другие не представляют жизни без ядра грецкого ореха. Но если встать на сторону пользы — кто окажется победителем?

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Кешью: магний и мягкость

Кешью — это не просто вкусная закуска. Они богаты магнием, который поддерживает здоровье костей, регулирует работу мышц и помогает справляться со стрессом. Также кешью — источник железа и цинка, важных для иммунитета и кроветворения.

Плюс — их приятный, слегка сливочный вкус делает кешью идеальными для десертов и соусов.

Грецкий орех: питание для мозга

А вот грецкий орех — чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот, которые защищают сердце и питают мозг. Кроме того, он насыщен антиоксидантами и витамином Е, замедляющими старение клеток.

Добавьте к этому клетчатку и белок — и получится мощная поддержка для всего организма.

Универсальность в тарелке

Оба ореха легко использовать в кулинарии.

Например, приготовьте домашнюю ореховую пасту:

кешью — 100 г

грецкий орех — 100 г

чеснок — 1 зубчик

лимонный сок — 1 ст. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

соль — по вкусу

Смешайте всё в блендере — получится ароматная и полезная намазка к хлебу или заправка к пасте.

Что выбрать

Всё зависит от целей:

хотите поддержать мышцы и укрепить иммунитет — берите кешью

заботитесь о сердце, сосудах и мозге — выбирайте грецкий орех

Лучше всего — комбинировать. Вместе они не просто вкуснее, но и полезнее.

Уточнения

Ке́шью — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые. Родина — Бразилия. Культивируют в тропиках. Плоды ореховидные, ядро съедобное; из скорлупы добывают масло-кажу (кардойль), используемое в медицине и технике.

