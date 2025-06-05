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Хочешь освежиться — получаешь тепловой удар: сколько алкоголя превращается в опасность на жаре

1:46
Еда

Жара и бокал вина на свежем воздухе кажутся романтичным сочетанием… до первых симптомов перегрева. Именно летом алкоголь становится особенно опасным — и, как напомнил кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин, расслабление может обернуться госпитализацией.

Бокал вина
Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал вина

Чем опасен алкоголь в жару

Спиртное расширяет сосуды, а жара усиливает этот эффект. В результате может резко упасть давление, появиться головокружение, тошнота и даже тепловой удар или обморок.
В тяжёлых случаях — алкогольные психозы, аритмии и другие серьёзные проблемы с сердцем.

Значит, совсем нельзя

Если полностью отказаться не получается, есть условно допустимые нормы. Врач подчёркивает: максимум — 1 бокал качественного вина в день, и то — только для здорового человека без хронических заболеваний.
Лучшее решение, по словам врача, — не больше одной бутылки в неделю, а в идеале — полный отказ.

"Безопасной дозы алкоголя нет. Он невероятно сильно повышает риски онкологических заболеваний — в высоких дозах до четырёх раз. Особенно это касается рака пищевода, молочной железы и простаты", — предупредил Ашихмин.

Как пить, если всё-таки хочется

Если уж и решились:

  • не пейте под прямым солнцем;

  • избегайте крепкого алкоголя;

  • обязательно ешьте до и во время употребления;

  • не забывайте о воде — обезвоживание в жару усиливает эффект алкоголя.

Летний алкоголь — не безобидное удовольствие. Даже один бокал может обернуться бедой, особенно в жару. А лучший способ спастись — прохладная вода и тень, а не очередная доза "освежающего" вина.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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