Хочешь освежиться — получаешь тепловой удар: сколько алкоголя превращается в опасность на жаре

Жара и бокал вина на свежем воздухе кажутся романтичным сочетанием… до первых симптомов перегрева. Именно летом алкоголь становится особенно опасным — и, как напомнил кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин, расслабление может обернуться госпитализацией.
Спиртное расширяет сосуды, а жара усиливает этот эффект. В результате может резко упасть давление, появиться головокружение, тошнота и даже тепловой удар или обморок.
В тяжёлых случаях — алкогольные психозы, аритмии и другие серьёзные проблемы с сердцем.
Если полностью отказаться не получается, есть условно допустимые нормы. Врач подчёркивает: максимум — 1 бокал качественного вина в день, и то — только для здорового человека без хронических заболеваний.
Лучшее решение, по словам врача, — не больше одной бутылки в неделю, а в идеале — полный отказ.
"Безопасной дозы алкоголя нет. Он невероятно сильно повышает риски онкологических заболеваний — в высоких дозах до четырёх раз. Особенно это касается рака пищевода, молочной железы и простаты", — предупредил Ашихмин.
Если уж и решились:
не пейте под прямым солнцем;
избегайте крепкого алкоголя;
обязательно ешьте до и во время употребления;
не забывайте о воде — обезвоживание в жару усиливает эффект алкоголя.
Летний алкоголь — не безобидное удовольствие. Даже один бокал может обернуться бедой, особенно в жару. А лучший способ спастись — прохладная вода и тень, а не очередная доза "освежающего" вина.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.