Такую окрошку подают не в столовке, а в Японии: секрет — в одной незаметной замене

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время окрошки, но что, если привычный вкус можно обновить так, чтобы блюдо стало ещё полезнее и легче? Один неожиданный продукт из рациона японских долгожителей способен полностью изменить представление о классической окрошке.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Ферментированная классика — не единственный путь

Кефир и белый квас давно считаются лучшей заливкой для окрошки. Они полезны для микрофлоры кишечника, улучшают пищеварение и насыщают. Но не всем нравятся их вкус и консистенция. Если вы из тех, кто морщится при одном упоминании "кефирной окрошки", есть хорошая новость.

Соевое молоко: вкус неожиданности и польза долголетия

Именно его предпочитают жители японской Окинавы — острова, знаменитого своими долгожителями. Удивительно, но в их рационе почти нет обычной "молочки". Зато есть соя — источник растительного белка, который по своей биодоступности не уступает мясу. Более того, по некоторым показателям соя даже превосходит говядину.

Мягкий вкус и ноль подозрений

Соевое молоко в окрошке звучит экзотично, но на деле — это мягкий, сливочный вкус с лёгкой ореховой ноткой.

"И никто, скорее всего, не поймёт, что это соевое молоко, если напрямую не сказать", — призналась врач.

Когда окрошка — не просто еда, а забота о себе

Соевое молоко делает блюдо не только оригинальным, но и полезным: оно не даёт тяжести, насыщает и отлично работает в жару. Попробуйте — и окрошка уже никогда не будет прежней.

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».

