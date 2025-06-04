Такую окрошку подают не в столовке, а в Японии: секрет — в одной незаметной замене

Лето — время окрошки, но что, если привычный вкус можно обновить так, чтобы блюдо стало ещё полезнее и легче? Один неожиданный продукт из рациона японских долгожителей способен полностью изменить представление о классической окрошке.
Кефир и белый квас давно считаются лучшей заливкой для окрошки. Они полезны для микрофлоры кишечника, улучшают пищеварение и насыщают. Но не всем нравятся их вкус и консистенция. Если вы из тех, кто морщится при одном упоминании "кефирной окрошки", есть хорошая новость.
Именно его предпочитают жители японской Окинавы — острова, знаменитого своими долгожителями. Удивительно, но в их рационе почти нет обычной "молочки". Зато есть соя — источник растительного белка, который по своей биодоступности не уступает мясу. Более того, по некоторым показателям соя даже превосходит говядину.
Соевое молоко в окрошке звучит экзотично, но на деле — это мягкий, сливочный вкус с лёгкой ореховой ноткой.
"И никто, скорее всего, не поймёт, что это соевое молоко, если напрямую не сказать", — призналась врач.
Соевое молоко делает блюдо не только оригинальным, но и полезным: оно не даёт тяжести, насыщает и отлично работает в жару. Попробуйте — и окрошка уже никогда не будет прежней.
Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».
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