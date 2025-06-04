Отпуск без аптеки: что съесть, чтобы не бегать за смектой среди пальм и экскурсоводов

Казалось бы, отпуск — время для удовольствий, а не строгих правил. Но каждый второй отдыхающий жалуется на вздутие, спазмы или расстройство желудка. Причина? Нерегулярное питание, экзотическая еда и жажда "наверстать всё". Хорошая новость — проблем можно избежать, если немного перестроить пищевые привычки.
Британский диетолог Габриэла Пикок советует не хвататься с утра за круассаны и сладости. Лучше сделать ставку на белковые продукты — яйца, авокадо, греческий йогурт с ягодами. Такой завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, даёт длительное насыщение и снижает тягу к перееданию.
После перелёта или в жару наш организм быстро теряет влагу. Простая вода — хорошо, но лучше добавить щепотку морской соли или выбрать напитки с электролитами. Это поможет поддержать баланс и избежать обезвоживания.
Пропустили обед — наверстали ужином в три раза больше. Нерегулярное питание ведёт к скачкам глюкозы, перееданию и "тяжёлому" животу.
Золотое правило отдыха: ешьте чаще, но по чуть-чуть.
Экскурсии, пляжи, прогулки — и вот вы уже голодны, а вокруг только фастфуд. Решение простое: заранее запаситесь перекусами — орехи, злаковые батончики, фрукты. Это поможет избежать резких перекусов чем попало.
Пробовать местную кухню — часть удовольствия, но не превращайте отпуск в гастрономический марафон.
Особенно осторожно с острыми, жирными и неизвестными продуктами. Даже "шведский стол" — не повод складывать всё подряд. Желудок может не выдержать.
На отдыхе главное — лёгкость. И пусть она будет не только в голове, но и в желудке. Следуя этим простым правилам, вы избежите неприятностей и действительно отдохнёте.
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