Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деменко о Сафонове в ПСЖ: время покажет, станет ли он номером один
Искусственный интеллект следит за мусором — зачем это сделали в Нижнем
Всё было хорошо, пока не тронулся с места: автоматы, которых боятся даже мастера СТО
Не просили — но заслужили: поколение, которому не нужны советы
Такую окрошку подают не в столовке, а в Японии: секрет — в одной незаметной замене
Садоводы отказываются от гортензий: что возьмут им на смену
Как споры за воздух в самолёте довели пассажира до горячего чая
Стресс, агрессия и лужи мимо лотка: кошки реагируют на соседей иначе, чем вы думалиcat_group_stress
Я на Эвересте две неделе не спала: Боня показала, как будит свою дочь в школу

Отпуск без аптеки: что съесть, чтобы не бегать за смектой среди пальм и экскурсоводов

2:07
Еда

Казалось бы, отпуск — время для удовольствий, а не строгих правил. Но каждый второй отдыхающий жалуется на вздутие, спазмы или расстройство желудка. Причина? Нерегулярное питание, экзотическая еда и жажда "наверстать всё". Хорошая новость — проблем можно избежать, если немного перестроить пищевые привычки.

Шведский стол
Фото: commons.wikimedia.org by Claus Ableiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шведский стол

Начинайте день с белка

Британский диетолог Габриэла Пикок советует не хвататься с утра за круассаны и сладости. Лучше сделать ставку на белковые продукты — яйца, авокадо, греческий йогурт с ягодами. Такой завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, даёт длительное насыщение и снижает тягу к перееданию.

Пейте воду — но не просто воду

После перелёта или в жару наш организм быстро теряет влагу. Простая вода — хорошо, но лучше добавить щепотку морской соли или выбрать напитки с электролитами. Это поможет поддержать баланс и избежать обезвоживания.

Не пропускайте приёмы пищи

Пропустили обед — наверстали ужином в три раза больше. Нерегулярное питание ведёт к скачкам глюкозы, перееданию и "тяжёлому" животу.

Золотое правило отдыха: ешьте чаще, но по чуть-чуть.

Перекусы на выезде

Экскурсии, пляжи, прогулки — и вот вы уже голодны, а вокруг только фастфуд. Решение простое: заранее запаситесь перекусами — орехи, злаковые батончики, фрукты. Это поможет избежать резких перекусов чем попало.

Экзотика — с умом

Пробовать местную кухню — часть удовольствия, но не превращайте отпуск в гастрономический марафон.
Особенно осторожно с острыми, жирными и неизвестными продуктами. Даже "шведский стол" — не повод складывать всё подряд. Желудок может не выдержать.

На отдыхе главное — лёгкость. И пусть она будет не только в голове, но и в желудке. Следуя этим простым правилам, вы избежите неприятностей и действительно отдохнёте.

Уточнения

Диосмектит (диоктаэдрический смектит) — вещество природного происхождения (из группы смектитов), монтмориллонит. Применяется как лекарственное средство, в качестве энтеро

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Слишком высока цена: Криштиану Роналду отвергли три футбольных клуба
Новости спорта
Слишком высока цена: Криштиану Роналду отвергли три футбольных клуба Аудио 
Невидимая сеть: спутники, которые убивают Россию
Военные новости
Невидимая сеть: спутники, которые убивают Россию Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть
На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть
Последние материалы
Не просили — но заслужили: поколение, которому не нужны советы
Такую окрошку подают не в столовке, а в Японии: секрет — в одной незаметной замене
Садоводы отказываются от гортензий: что возьмут им на смену
Как споры за воздух в самолёте довели пассажира до горячего чая
Стресс, агрессия и лужи мимо лотка: кошки реагируют на соседей иначе, чем вы думалиcat_group_stress
Я на Эвересте две неделе не спала: Боня показала, как будит свою дочь в школу
Без этого единого и могучего центра существование Думы подвержено серьезным сомнениям… — писала газета Русское слово 5 июня 1907 года
Как сохранить матовый маникюр без потери эффекта: топ-советы по уходу и защите
Когда жара превращает сад в минное поле: как спасти растения без химии
Приёмка квартиры в Москве в 2025: сколько стоит защита от брака застройщика?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.