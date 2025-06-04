Отпуск без аптеки: что съесть, чтобы не бегать за смектой среди пальм и экскурсоводов

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, отпуск — время для удовольствий, а не строгих правил. Но каждый второй отдыхающий жалуется на вздутие, спазмы или расстройство желудка. Причина? Нерегулярное питание, экзотическая еда и жажда "наверстать всё". Хорошая новость — проблем можно избежать, если немного перестроить пищевые привычки.

Фото: commons.wikimedia.org by Claus Ableiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шведский стол

Начинайте день с белка

Британский диетолог Габриэла Пикок советует не хвататься с утра за круассаны и сладости. Лучше сделать ставку на белковые продукты — яйца, авокадо, греческий йогурт с ягодами. Такой завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, даёт длительное насыщение и снижает тягу к перееданию.

Пейте воду — но не просто воду

После перелёта или в жару наш организм быстро теряет влагу. Простая вода — хорошо, но лучше добавить щепотку морской соли или выбрать напитки с электролитами. Это поможет поддержать баланс и избежать обезвоживания.

Не пропускайте приёмы пищи

Пропустили обед — наверстали ужином в три раза больше. Нерегулярное питание ведёт к скачкам глюкозы, перееданию и "тяжёлому" животу.

Золотое правило отдыха: ешьте чаще, но по чуть-чуть.

Перекусы на выезде

Экскурсии, пляжи, прогулки — и вот вы уже голодны, а вокруг только фастфуд. Решение простое: заранее запаситесь перекусами — орехи, злаковые батончики, фрукты. Это поможет избежать резких перекусов чем попало.

Экзотика — с умом

Пробовать местную кухню — часть удовольствия, но не превращайте отпуск в гастрономический марафон.

Особенно осторожно с острыми, жирными и неизвестными продуктами. Даже "шведский стол" — не повод складывать всё подряд. Желудок может не выдержать.

На отдыхе главное — лёгкость. И пусть она будет не только в голове, но и в желудке. Следуя этим простым правилам, вы избежите неприятностей и действительно отдохнёте.

Уточнения

Диосмектит (диоктаэдрический смектит) — вещество природного происхождения (из группы смектитов), монтмориллонит. Применяется как лекарственное средство, в качестве энтеро

