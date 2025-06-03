Блины в апельсиновом сиропе: сладкое наслаждение с цитрусовым акцентом

Блины — классика русской кухни, любимое блюдо на любой праздник и просто так.
А если добавить к ним апельсиновый сироп, они превращаются в настоящее лакомство с ярким ароматом и свежей кислинкой. Этот рецепт идеально подойдёт для уютного семейного завтрака или угощения гостей.
Рецепт блинов в апельсиновом сиропе
Ингредиенты для блинов:
Ингредиенты для апельсинового сиропа:
Приготовление
Блины: Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко, затем постепенно всыпьте муку, чтобы не было комочков. Влейте масло, тщательно перемешайте. Жарьте тонкие блины на разогретой сковороде, смазанной маслом, по 1-2 минуты с каждой стороны.
Апельсиновый сироп: В небольшой кастрюле смешайте апельсиновый сок, сахар, цедру и лимонный сок. Доведите до кипения и варите на медленном огне около 10 минут, пока сироп не загустеет.
Подача
Полейте горячие блины тёплым апельсиновым сиропом. По желанию украсьте свежими дольками апельсина или мятой.
Блины в апельсиновом сиропе — это простое, но эффектное блюдо, которое сочетает в себе нежность теста и яркость цитрусовых нот. Попробуйте этот рецепт, и ваши блины заиграют новыми красками, став любимым десертом для всей семьи!
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