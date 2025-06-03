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Блины в апельсиновом сиропе: сладкое наслаждение с цитрусовым акцентом

1:51
Еда

Блины — классика русской кухни, любимое блюдо на любой праздник и просто так.

Блины с клубникой русское национальное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Блины с клубникой русское национальное блюдо

А если добавить к ним апельсиновый сироп, они превращаются в настоящее лакомство с ярким ароматом и свежей кислинкой. Этот рецепт идеально подойдёт для уютного семейного завтрака или угощения гостей.

Рецепт блинов в апельсиновом сиропе

Ингредиенты для блинов:

  • 2 яйца
  • 2 стакана молока
  • 1,5 стакана муки
  • 2 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • 2 ст. л. растительного масла

Ингредиенты для апельсинового сиропа:

  • 1 стакан апельсинового сока (свежевыжатого)
  • 0,5 стакана сахара
  • 1 ч. л. цедры апельсина
  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Блины: Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко, затем постепенно всыпьте муку, чтобы не было комочков. Влейте масло, тщательно перемешайте. Жарьте тонкие блины на разогретой сковороде, смазанной маслом, по 1-2 минуты с каждой стороны.

Апельсиновый сироп: В небольшой кастрюле смешайте апельсиновый сок, сахар, цедру и лимонный сок. Доведите до кипения и варите на медленном огне около 10 минут, пока сироп не загустеет.

Подача

Полейте горячие блины тёплым апельсиновым сиропом. По желанию украсьте свежими дольками апельсина или мятой.

Блины в апельсиновом сиропе — это простое, но эффектное блюдо, которое сочетает в себе нежность теста и яркость цитрусовых нот. Попробуйте этот рецепт, и ваши блины заиграют новыми красками, став любимым десертом для всей семьи!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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