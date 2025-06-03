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Типы столовых в СССР: от заводских до учебных и больничных

2:13
Еда

В СССР система общепита была многообразной и охватывала разные сферы жизни — от работы и учёбы до медицины.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

Каждое заведение имело свои особенности, меню и правила обслуживания. Рассмотрим основные типы столовых и их роль в повседневной жизни советских людей.

1. Заводские столовые

Как мы уже знаем, это были крупные предприятия питания для рабочих. Меню было сытным, сбалансированным и рассчитанным на тяжёлый физический труд. Обслуживание по талонам или карточкам, большие очереди, строгое соблюдение норм.

2. Школьные столовые

Обеспечивали питание детей с учетом возрастных норм и потребностей. В меню входили простые супы, каши, котлеты, компоты. Особое внимание уделялось рациону и витаминам. Столовая в школе — это место, где дети учились культуре питания и умению общаться.

3. Больничные столовые

Питание здесь было лечебным и строго контролировалось врачами. Меню подбиралось в зависимости от диагноза и состояния пациента. Часто готовили более диетические блюда, каши, овощные супы, паровые котлеты.

4. Университетские и профсоюзные столовые

Работали на территории учебных заведений и профсоюзных организаций. Предлагали блюда средней сложности — супы, мясные блюда, салаты и напитки. Часто это были места встреч студентов и работников, где обсуждались дела и отдыхали.

5. Столовые на вокзалах и в аэропортах

Обеспечивали быстрое и удобное питание для путешественников. Меню включало бутерброды, супы, кофе и чай, а также фирменные блюда региона. Были немного дороже заводских и школьных.

Разнообразие столовых в СССР отражало структуру общества и его потребности. Каждая из них играла свою роль — будь то поддержка здоровья, обеспечение питания трудящихся или создание комфортной среды для обучения и отдыха.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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