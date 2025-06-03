Главная рыба июня: что выбрать для идеального летнего обеда

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Рыба, как и фрукты и овощи, подчиняется законам сезонности: она зависит от жизненного цикла, доступности в рыболовных районах и периодов размножения. Выбирая сезонную рыбу, вы получаете не только продукт высшего качества, но и поддерживаете устойчивость экосистемы, снижая негативное воздействие интенсивного рыболовства. Каждый месяц диктует свои вкусы, и в июне главная звезда — морской лещ.

Фото: commons.wikimedia.org by Piet Spaans Viridiflavus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лещ

Морской лещ: свежесть и польза

Широко распространенный в Средиземном море, морской лещ — ценная белая рыба, известная своим постным, но сочным мясом. Богатый омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, фосфором и йодом, морской лещ в июне радует непревзойденной свежестью и нежным вкусом.

Эта рыба отлично подходит для включения в легкую и сбалансированную летнюю диету. Ее мясо прекрасно адаптируется к различным способам приготовления — запеканию, грилю, готовке в фольге — и всегда подчеркивает летние ароматы свежих овощей и специй.

Польза для здоровья

Морской лещ — это:

всего 121 ккал на 100 граммов, что делает его идеальным выбором для диетического питания;

высококачественные белки, которые способствуют восстановлению тканей и поддержанию мышечной массы;

омега-3 жирные кислоты, которые защищают сердце, снижают холестерин и помогают предотвратить атеросклероз.

Кроме того, морской лещ — богатый источник витаминов группы B:

B6 укрепляет иммунитет,

B2 помогает усваивать железо,

B3 (ниацин) поддерживает пищеварение и энергетический обмен.

Минералы, такие как кальций, фосфор и витамин D, способствуют здоровью костей и зубов, предотвращая заболевания вроде остеопороза. Йод, в свою очередь, поддерживает работу щитовидной железы, а железо важно для производства гемоглобина.

Другие сезонные варианты рыбы в июне

Хотя морской лещ — звезда июня, обратите внимание и на другие сезонные альтернативы:

Луциан и морской окунь — обладают ярким вкусом и идеально подходят для сложных блюд.

Хек и сардины — бюджетные, но богатые белком и омега-3, с очень низкой калорийностью.

Свежий тунец и рыба-меч — отличный выбор для летнего гриля, но стоит соблюдать меру из-за возможного содержания тяжелых металлов.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

