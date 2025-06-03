Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загорелся чек? Не спеши в сервис, иногда достаточно просто заглянуть под капот
Александр Рогов оправдался за свои слова об одежде с маркетплейсов
Юный гений изменяет медицину: его приложение диагностирует сердечные болезни молниеносно
Немцы отказались от автопилота: почему умные машины вдруг стали опасными
Два простых способа, чтобы ваши орхидеи расцвели, как никогда
Как перестать быть совой и стать жаворонком: советы для современного человека
Эликсир молодости найден? Два препарата совершили прорыв в геронтологии
Когда все говорят о бананах и яблоках, этот фрукт тихо рвёт все рекорды по пользе
Мог уехать, но остался: исключённый из иноагентов Соболев объяснил отказ от эмиграции

Главная рыба июня: что выбрать для идеального летнего обеда

2:33
Еда

Рыба, как и фрукты и овощи, подчиняется законам сезонности: она зависит от жизненного цикла, доступности в рыболовных районах и периодов размножения. Выбирая сезонную рыбу, вы получаете не только продукт высшего качества, но и поддерживаете устойчивость экосистемы, снижая негативное воздействие интенсивного рыболовства. Каждый месяц диктует свои вкусы, и в июне главная звезда — морской лещ.

Лещ
Фото: commons.wikimedia.org by Piet Spaans Viridiflavus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лещ

Морской лещ: свежесть и польза

Широко распространенный в Средиземном море, морской лещ — ценная белая рыба, известная своим постным, но сочным мясом. Богатый омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, фосфором и йодом, морской лещ в июне радует непревзойденной свежестью и нежным вкусом.

Эта рыба отлично подходит для включения в легкую и сбалансированную летнюю диету. Ее мясо прекрасно адаптируется к различным способам приготовления — запеканию, грилю, готовке в фольге — и всегда подчеркивает летние ароматы свежих овощей и специй.

Польза для здоровья

Морской лещ — это:

  • всего 121 ккал на 100 граммов, что делает его идеальным выбором для диетического питания;

  • высококачественные белки, которые способствуют восстановлению тканей и поддержанию мышечной массы;

  • омега-3 жирные кислоты, которые защищают сердце, снижают холестерин и помогают предотвратить атеросклероз.

Кроме того, морской лещ — богатый источник витаминов группы B:

  • B6 укрепляет иммунитет,

  • B2 помогает усваивать железо,

  • B3 (ниацин) поддерживает пищеварение и энергетический обмен.

Минералы, такие как кальций, фосфор и витамин D, способствуют здоровью костей и зубов, предотвращая заболевания вроде остеопороза. Йод, в свою очередь, поддерживает работу щитовидной железы, а железо важно для производства гемоглобина.

Другие сезонные варианты рыбы в июне

Хотя морской лещ — звезда июня, обратите внимание и на другие сезонные альтернативы:

  • Луциан и морской окунь — обладают ярким вкусом и идеально подходят для сложных блюд.

  • Хек и сардины — бюджетные, но богатые белком и омега-3, с очень низкой калорийностью.

  • Свежий тунец и рыба-меч — отличный выбор для летнего гриля, но стоит соблюдать меру из-за возможного содержания тяжелых металлов.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать
Наука и техника
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
Самая маленькая Toyota: гибридный малыш со спортивным духом
Самый вкусный овощной салат, который не оставит никого равнодушным
Топ-5 самых вкусных мясных блюд советских столовых
Мойка у окна — красивая ошибка? Что мешает воплотить мечту без последствий
Роналдо говорит, что времена изменились, и предупреждает об Анчелотти в сборной
Алёна Жигалова высказалась о ссоре с Даной Борисовой на шоу Сокровища императора
Депутаты вполне довольны тюремным режимом, отношением к ним администрации и столом… — писала газета Русь 3 июня 1907 года
Эта функция стиральной машины избавит вас от пятен без использования агрессивных средств
Довёл до реанимации: как модный напиток едва не стоил человеку здоровья
Зараза шагает по Украине: люди не могут вылечиться месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.