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Самый вкусный овощной салат, который не оставит никого равнодушным

2:10
Еда

В нашем доме на ужин всегда подают щедрую порцию овощей. Пекинская капуста — частый гость на нашем столе, и недавно мама поделилась своим фирменным рецептом салата с одним ингредиентом, который придаёт этому блюду совершенно новый вкус.

пекинская капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пекинская капуста

Почему стоит готовить салат из пекинской капусты?

Пекинская капуста — универсальный продукт:

  • используется для супов и бигоса;

  • в сыром виде сохраняет максимум витаминов A, C, K и группы B;

  • богата клетчаткой, которая помогает пищеварению и ускоряет обмен веществ.

Добавив в салат консервированную красную фасоль, вы получите красочную и полезную закуску, которая исчезнет с тарелки за минуты!

Ингредиенты для салата с пекинской капустой и фасолью

  • 1/2 кочана пекинской капусты;

  • 1/2 банки красной фасоли;

  • 1/2 красного перца;

  • 1/2 яблока;

  • 3 солёных огурца;

  • 3 веточки петрушки;

  • 1 зубчик чеснока;

  • 3 ст. ложки натурального йогурта;

  • 2 ст. ложки майонеза;

  • 1 ст. ложка лимонного сока;

  • соль и перец — по вкусу.

Как приготовить салат?

Подготовьте ингредиенты

  • Нашинкуйте пекинскую капусту.

  • Нарежьте тонкими ломтиками красную фасоль.

  • Болгарский перец и солёные огурцы нарежьте кубиками.

  • Яблоко натрите на крупной тёрке.

Приготовьте соус

  • В отдельной миске смешайте йогурт, майонез и лимонный сок.

  • Добавьте измельчённый чеснок, приправьте солью и перцем.

Соберите салат

  • Смешайте все овощи в большой миске.

  • Полейте их приготовленным соусом и тщательно перемешайте.

  • В завершение посыпьте рублёной петрушкой.

Этот салат станет отличным дополнением к мясным блюдам — свиным отбивным, жареной курице, домашнему фаршу — и будет прекрасно сочетаться с картофелем или крупами. Он освежит и придаст лёгкий овощной вкус любому обеду!

Уточнения

Капу́стный сала́т — овощной салат, основным ингредиентом которого является капуста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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