Самый вкусный овощной салат, который не оставит никого равнодушным

В нашем доме на ужин всегда подают щедрую порцию овощей. Пекинская капуста — частый гость на нашем столе, и недавно мама поделилась своим фирменным рецептом салата с одним ингредиентом, который придаёт этому блюду совершенно новый вкус.
Пекинская капуста — универсальный продукт:
используется для супов и бигоса;
в сыром виде сохраняет максимум витаминов A, C, K и группы B;
богата клетчаткой, которая помогает пищеварению и ускоряет обмен веществ.
Добавив в салат консервированную красную фасоль, вы получите красочную и полезную закуску, которая исчезнет с тарелки за минуты!
1/2 кочана пекинской капусты;
1/2 банки красной фасоли;
1/2 красного перца;
1/2 яблока;
3 солёных огурца;
3 веточки петрушки;
1 зубчик чеснока;
3 ст. ложки натурального йогурта;
2 ст. ложки майонеза;
1 ст. ложка лимонного сока;
соль и перец — по вкусу.
Нашинкуйте пекинскую капусту.
Нарежьте тонкими ломтиками красную фасоль.
Болгарский перец и солёные огурцы нарежьте кубиками.
Яблоко натрите на крупной тёрке.
В отдельной миске смешайте йогурт, майонез и лимонный сок.
Добавьте измельчённый чеснок, приправьте солью и перцем.
Смешайте все овощи в большой миске.
Полейте их приготовленным соусом и тщательно перемешайте.
В завершение посыпьте рублёной петрушкой.
Этот салат станет отличным дополнением к мясным блюдам — свиным отбивным, жареной курице, домашнему фаршу — и будет прекрасно сочетаться с картофелем или крупами. Он освежит и придаст лёгкий овощной вкус любому обеду!
Капу́стный сала́т — овощной салат, основным ингредиентом которого является капуста.
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