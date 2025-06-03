Самый вкусный овощной салат, который не оставит никого равнодушным

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

В нашем доме на ужин всегда подают щедрую порцию овощей. Пекинская капуста — частый гость на нашем столе, и недавно мама поделилась своим фирменным рецептом салата с одним ингредиентом, который придаёт этому блюду совершенно новый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пекинская капуста

Почему стоит готовить салат из пекинской капусты?

Пекинская капуста — универсальный продукт:

используется для супов и бигоса;

в сыром виде сохраняет максимум витаминов A, C, K и группы B;

богата клетчаткой, которая помогает пищеварению и ускоряет обмен веществ.

Добавив в салат консервированную красную фасоль, вы получите красочную и полезную закуску, которая исчезнет с тарелки за минуты!

Ингредиенты для салата с пекинской капустой и фасолью

1/2 кочана пекинской капусты;

1/2 банки красной фасоли;

1/2 красного перца;

1/2 яблока;

3 солёных огурца;

3 веточки петрушки;

1 зубчик чеснока;

3 ст. ложки натурального йогурта;

2 ст. ложки майонеза;

1 ст. ложка лимонного сока;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить салат?

Подготовьте ингредиенты

Нашинкуйте пекинскую капусту.

Нарежьте тонкими ломтиками красную фасоль.

Болгарский перец и солёные огурцы нарежьте кубиками.

Яблоко натрите на крупной тёрке.

Приготовьте соус

В отдельной миске смешайте йогурт, майонез и лимонный сок.

Добавьте измельчённый чеснок, приправьте солью и перцем.

Соберите салат

Смешайте все овощи в большой миске.

Полейте их приготовленным соусом и тщательно перемешайте.

В завершение посыпьте рублёной петрушкой.

Этот салат станет отличным дополнением к мясным блюдам — свиным отбивным, жареной курице, домашнему фаршу — и будет прекрасно сочетаться с картофелем или крупами. Он освежит и придаст лёгкий овощной вкус любому обеду!

Уточнения

Капу́стный сала́т — овощной салат, основным ингредиентом которого является капуста.

