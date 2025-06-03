Хрустящие, ароматные и полезные: секрет оладьев из двух неожиданных продуктов

Хотите приготовить что-то вкусное, но при этом легкое и полезное? Попробуйте эти удивительно нежные и ароматные блины из цуккини и моркови. Хрустящие снаружи и мягкие внутри — они станут настоящей находкой для вашего повседневного меню и покорят даже самых требовательных гурманов!
Используются молодые и свежие овощи
Простая технология приготовления
Можно готовить в безглютеновом варианте
Идеальны для здорового питания
Лучше всего использовать молодые цуккини и морковь. Их натираю на крупной терке, удаляю лишнюю влагу и соединяю с луком, чесноком, яйцами и пшеничной мукой. Для безглютенового варианта можно заменить пшеничную муку на рисовую или кукурузную. Особый аромат придают розмарин, орегано и тимьян.
Жарю блины на топленом масле (подойдут и оливковое, и растительное масло). Чтобы жарить на сухой сковороде, добавляю в тесто 1 столовую ложку жира. Можно также запечь их в духовке, выложив на противень.
2 средних цуккини
2 средние моркови
1 средняя луковица
2 зубчика чеснока
2 маленьких яйца
2-3 столовые ложки пшеничной муки
1 чайная ложка розмарина
1 чайная ложка орегано
1 чайная ложка тимьяна
щепотка мускатного ореха
соль и перец по вкусу
3 столовые ложки топленого масла
1. Подготовка овощей
Цуккини вымойте, обсушите, натрите.
Морковь очистите и тоже натрите.
Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте или натрите.
Из цуккини и моркови тщательно отожмите сок.
2. Смешивание ингредиентов
В миске соедините отжатые овощи, лук, чеснок, сухие травы (или свежую зелень, если хотите).
Вбейте яйца, добавьте муку и перемешайте.
Посолите, поперчите, приправьте мускатным орехом по вкусу.
3. Жарка
Обжарьте оладьи на разогретом топленом масле с двух сторон до золотистой корочки.
Совет: сначала проверьте тесто, пожарив маленький блин. Если оно слишком жидкое, добавьте еще муки или 1-2 чайные ложки молотого льняного семени.
Эти два овоща — идеальная пара. Блины получаются такими вкусными, что вы будете готовить их снова и снова!
Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?