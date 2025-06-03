Хрустящие, ароматные и полезные: секрет оладьев из двух неожиданных продуктов

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить что-то вкусное, но при этом легкое и полезное? Попробуйте эти удивительно нежные и ароматные блины из цуккини и моркови. Хрустящие снаружи и мягкие внутри — они станут настоящей находкой для вашего повседневного меню и покорят даже самых требовательных гурманов!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хашбраун

Почему стоит попробовать

Используются молодые и свежие овощи

Простая технология приготовления

Можно готовить в безглютеновом варианте

Идеальны для здорового питания

Как приготовить блины из цуккини и моркови

Лучше всего использовать молодые цуккини и морковь. Их натираю на крупной терке, удаляю лишнюю влагу и соединяю с луком, чесноком, яйцами и пшеничной мукой. Для безглютенового варианта можно заменить пшеничную муку на рисовую или кукурузную. Особый аромат придают розмарин, орегано и тимьян.

Жарю блины на топленом масле (подойдут и оливковое, и растительное масло). Чтобы жарить на сухой сковороде, добавляю в тесто 1 столовую ложку жира. Можно также запечь их в духовке, выложив на противень.

Полный рецепт блинов из цуккини и моркови

Ингредиенты:

2 средних цуккини

2 средние моркови

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

2 маленьких яйца

2-3 столовые ложки пшеничной муки

1 чайная ложка розмарина

1 чайная ложка орегано

1 чайная ложка тимьяна

щепотка мускатного ореха

соль и перец по вкусу

3 столовые ложки топленого масла

Процедура приготовления:

1. Подготовка овощей

Цуккини вымойте, обсушите, натрите.

Морковь очистите и тоже натрите.

Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте или натрите.

Из цуккини и моркови тщательно отожмите сок.

2. Смешивание ингредиентов

В миске соедините отжатые овощи, лук, чеснок, сухие травы (или свежую зелень, если хотите).

Вбейте яйца, добавьте муку и перемешайте.

Посолите, поперчите, приправьте мускатным орехом по вкусу.

3. Жарка

Обжарьте оладьи на разогретом топленом масле с двух сторон до золотистой корочки.

Совет: сначала проверьте тесто, пожарив маленький блин. Если оно слишком жидкое, добавьте еще муки или 1-2 чайные ложки молотого льняного семени.

Эти два овоща — идеальная пара. Блины получаются такими вкусными, что вы будете готовить их снова и снова!

Уточнения

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.

