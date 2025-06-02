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Легендарные блюда советского общепита: вкусы эпохи

1:33
Еда

Меню советских столовых и кафе было простым, но при этом наполненным знакомыми и любимыми блюдами, которые стали символами эпохи.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

Многие из них до сих пор вызывают ностальгию и желание повторить тот вкус. Давайте вспомним самые популярные и "фирменные" блюда советского общепита.

Борщ — насыщенный свекольный суп с мясом и капустой, подавался с ложкой сметаны и черным хлебом. Основной "хит" любой столовой.

Котлеты по-киевски и простые мясные котлеты — панированные и сочные, часто с гарниром из картофельного пюре или гречки.

Пельмени — маленькие мясные вареники, которые подавались с маслом или уксусом. Быстрое и сытное блюдо.

Солянка — густой суп с копченостями, оливками и лимоном, добавлявший разнообразия в меню.

Окрошка — холодный летний суп на кефире или квасе, освежающий в жару.

Компот из сухофруктов — сладкий напиток, которым запивали еду.

Ватрушки и пирожки с различными начинками — сладкие или с капустой, мясом и картошкой. Их можно было купить в буфете или на улице.

Мороженое пломбир — любимое лакомство, особенно в жаркие дни.

Эти блюда — не просто еда, а настоящие культурные символы, которые объединяли людей за столом. Вкус и запах советского общепита до сих пор живут в памяти многих поколений, напоминая о простых радостях и единстве времени.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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