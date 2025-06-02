Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каннабис и здоровье: неожиданные результаты исследования о влиянии курения на кровеносные сосуды
Владелец Tesla Cybertruck счастлив, что ремонт обошёлся без замены деталей
Прощай, кофе: утренний ритуал, который избавляет от отёков и лишнего веса
Топ-5 лучших пассажирских самолётов всех времён
Кошка касается вас лапкой? Вот что она на самом деле хочет
Как зарабатывать деньги, пока колесишь по миру — секреты бывалых путешественников
Летнее солнце и садовая мебель: как предотвратить повреждения и сохранить её как новую
Работа из дома: эти пять профессий могут обеспечить доход выше 80 тыс. долларов в год
Гигантский чеснок по сибирскому методу — три подкормки и никакой химии

Советские снеки и закуски: от солёных семечек до чипсов из СССР

1:49
Еда

В СССР понятие "снек" было слегка другим, чем сейчас.

семечки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
семечки

Никаких хрустящих пачек с миллионом вкусов и химии. Зато были солёные семечки, подсолнечное масло и неповторимый аромат корочки на хлебе с маслом. Еда на ходу, перекус в очереди или компания у подъезда — именно тогда рождались легенды о советских закусках.

Солёные семечки — короли дворов

Невозможно представить советское лето без шума щелкаемых семечек. Хрустели, пахли подсолнухом и были бесплатным развлечением для детей и подростков.

Маринованные огурцы — идеальная закуска

Если в холодильнике был огурец в банке — это уже повод для праздника. Солёные, кислые, хрустящие — в них было всё: и витамин C, и настроение.

Хлеб с маслом и сахаром — простое счастье

Самый примитивный, но невероятно вкусный снэк. Тонкий слой сливочного масла, щепотка сахара — и ты в раю без химии и добавок.

Советские "чипсы” — картошка фри по-нашему

Хотя классических чипсов почти не было, картофель, обжаренный на сковороде с солью, выполнял ту же функцию. Хрустящий, тёплый и ароматный — идеальная закуска к домашнему фильму.

Сырок в шоколаде — десерт и снэк в одном флаконе

Маленький творожный сырок в глазури из шоколада — сладко, сытно и быстро. Настоящий хит на полках советских магазинов.

Советские снеки — это история простых удовольствий, доступных каждому. Без наворотов, но с душой и атмосферой детства, когда даже семечки или кусочек хлеба с маслом могли сделать день ярче.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Последние материалы
Каннабис и здоровье: неожиданные результаты исследования о влиянии курения на кровеносные сосуды
Владелец Tesla Cybertruck счастлив, что ремонт обошёлся без замены деталей
Прощай, кофе: утренний ритуал, который избавляет от отёков и лишнего веса
Топ-5 лучших пассажирских самолётов всех времён
Кошка касается вас лапкой? Вот что она на самом деле хочет
Как зарабатывать деньги, пока колесишь по миру — секреты бывалых путешественников
Летнее солнце и садовая мебель: как предотвратить повреждения и сохранить её как новую
Работа из дома: эти пять профессий могут обеспечить доход выше 80 тыс. долларов в год
Гигантский чеснок по сибирскому методу — три подкормки и никакой химии
Вкус портится, корни мелкие: с кем у моркови конфликт на грядке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.