10 вещей в столовском стиле, которые снова в тренде

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Советский "столовский" стиль — это не только ностальгия, но и эстетика, которая снова на пике.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Вот 10 культовых элементов, которые вернулись в моду — и снова радуют глаз.

Гранёный стакан

Классика жанра. Сейчас его используют не только для компота — но и как модный элемент в кафе и даже баре. Стал символом "винтажной честности".

Металлический поднос

Серебристый, тяжёлый, с канавками по краям. Используется в модных столовках и фудкортах как часть антуража — теперь это винтаж, а не необходимость.

Салфетница-веер

Икона столовской эпохи. Вернулась в обиход как декоративный элемент в тематических кафе и даже домашних кухнях в стиле ретро.

Фаянсовые тарелки с толстыми бортиками

Надёжные, тяжёлые, как будто из детства. Их снова закупают заведения в стиле "old school", ценя за простоту и долговечность.

Компот из сухофруктов

Его снова подают в кафе — не как шутку, а как домашний, тёплый и полезный напиток. Особенно популярен в местах с "ностальгическим" меню.

Эмалированная посуда

Кастрюли, кружки, миски с цветочками или полоской — как у бабушки на даче. Сейчас они снова в тренде как стильная "советская ретро-утварь".

Таблички с меню на пластике

Жёлтые, синие, красные — меню, написанное крупными буквами. Всё чаще воссоздаются как элемент дизайна и атмосферы.

Приборы с узором на ручке

Тяжёлые ложки и вилки с характерным орнаментом. Их ищут на барахолках и выставляют как "советский лофт" — практично и стильно.

Тарелки с отделением под гарнир и мясо

Те самые "армейские" и "школьные", теперь снова на пике — особенно в заведениях с фиксированным меню.

Пирожки, котлеты и пюре как тренд

Кулинария в духе столовки — без изысков, но с душой. Домашние пирожки, суп с вермишелью, шницель — возвращаются.

Столовский стиль — не просто мода, а состояние души. То, что ещё недавно казалось устаревшим, сегодня снова вызывает интерес, улыбку и даже уважение. "Столовский стиль" — это не просто про посуду или блюда. Это про честность, тепло, простоту и уют, которых так не хватает в современном мире.

Он возвращается не как копия прошлого, а как живая часть нашей культуры, которая снова становится актуальной — со вкусом, с характером и с душой.