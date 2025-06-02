Как пожарить картошку с корочкой, но не в масляной ванне

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите насладиться любимым блюдом без чувства вины? Хрустящая картошка может быть не только вкусной, но и более здоровой!

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная картошка

Мы расскажем, как приготовить идеальный гарнир с золотистой корочкой, используя минимум масла. Этот метод позволит вам наслаждаться любимым блюдом даже во время диеты или если вы следите за здоровым питанием.

Что понадобится

Картофель (лучше рассыпчатый, например, сорта типа "Беллароза" или "Удача")

Немного растительного масла (1–2 ст. ложки, не больше)

Соль, перец, специи по вкусу

Сковорода с антипригарным покрытием или чугунная

Бумажное полотенце (для просушки картофеля)

Подготовка

Нарежьте картошку — соломкой или дольками, как вам нравится.

Промойте нарезанный картофель в холодной воде, чтобы убрать лишний крахмал. Можно даже замочить на 15–20 минут.

Обязательно обсушите картошку насухо бумажными полотенцами. Это критически важно для корочки!

Жарка

Разогрейте сковороду на средне-высоком огне.

Добавьте 1–2 ложки масла — ровно столько, чтобы слегка покрыть дно, не больше.

Выложите картошку в один слой (не перегружайте!). Если много — жарьте в 2 захода.

Не мешайте 5–7 минут. Пусть картошка подрумянится снизу и схватится корочкой.

Когда низ подрумянился — аккуратно переверните и жарьте дальше, уже мешая по мере необходимости.

Посолите в конце, когда картошка почти готова — так она не размякнет.

Советы

Можно добавить немного манки или кукурузной муки к нарезанному картофелю перед жаркой — это усилит хруст. Сковороду лучше использовать толстостенную, например, чугунную — в ней жар равномернее. После жарки можно выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, хотя его будет минимум.