Как пожарить картошку с корочкой, но не в масляной ванне

Хотите насладиться любимым блюдом без чувства вины? Хрустящая картошка может быть не только вкусной, но и более здоровой!
Мы расскажем, как приготовить идеальный гарнир с золотистой корочкой, используя минимум масла. Этот метод позволит вам наслаждаться любимым блюдом даже во время диеты или если вы следите за здоровым питанием.
Что понадобится
Подготовка
Жарка
Советы
Можно добавить немного манки или кукурузной муки к нарезанному картофелю перед жаркой — это усилит хруст. Сковороду лучше использовать толстостенную, например, чугунную — в ней жар равномернее. После жарки можно выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, хотя его будет минимум.
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