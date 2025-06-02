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Как пожарить картошку с корочкой, но не в масляной ванне

2:01
Еда

Хотите насладиться любимым блюдом без чувства вины? Хрустящая картошка может быть не только вкусной, но и более здоровой!

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная картошка

Мы расскажем, как приготовить идеальный гарнир с золотистой корочкой, используя минимум масла. Этот метод позволит вам наслаждаться любимым блюдом даже во время диеты или если вы следите за здоровым питанием.

Что понадобится

  • Картофель (лучше рассыпчатый, например, сорта типа "Беллароза" или "Удача")
  • Немного растительного масла (1–2 ст. ложки, не больше)
  • Соль, перец, специи по вкусу
  • Сковорода с антипригарным покрытием или чугунная
  • Бумажное полотенце (для просушки картофеля)

Подготовка

  • Нарежьте картошку — соломкой или дольками, как вам нравится.
  • Промойте нарезанный картофель в холодной воде, чтобы убрать лишний крахмал. Можно даже замочить на 15–20 минут.
  • Обязательно обсушите картошку насухо бумажными полотенцами. Это критически важно для корочки!

Жарка

  • Разогрейте сковороду на средне-высоком огне.
  • Добавьте 1–2 ложки масла — ровно столько, чтобы слегка покрыть дно, не больше.
  • Выложите картошку в один слой (не перегружайте!). Если много — жарьте в 2 захода.
  • Не мешайте 5–7 минут. Пусть картошка подрумянится снизу и схватится корочкой.
  • Когда низ подрумянился — аккуратно переверните и жарьте дальше, уже мешая по мере необходимости.
  • Посолите в конце, когда картошка почти готова — так она не размякнет.

Советы

Можно добавить немного манки или кукурузной муки к нарезанному картофелю перед жаркой — это усилит хруст. Сковороду лучше использовать толстостенную, например, чугунную — в ней жар равномернее. После жарки можно выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, хотя его будет минимум.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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