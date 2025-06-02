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Советский общепит: что и как ели в столовых и кафе СССР

1:24
Еда

Общепит в СССР — это особая страница повседневной жизни.

Кулинария
Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кулинария

Столовые, буфеты, кафе и рестораны с их уникальным меню и атмосферой были не только местом питания, но и социальной точкой встречи. Что предлагали, как обслуживали и почему очередь к кассе была частью привычной картины?

Основные заведения — заводские столовые и городские кафе — предлагали простой, но сытный набор блюд: борщ, котлеты, пельмени, компот и мороженое. Меню было строгим и мало менялось, что делало выбор предсказуемым, но доступным.

Обслуживание было стандартизировано: официантки в белых фартуках, большие подносы и очереди. Многие блюда готовились заранее и выдавались порциями. Атмосфера была простой, без излишнего комфорта, но с теплом советской гостеприимности.

Кроме того, на улицах можно было встретить киоски с фастфудом — пирожки, чебуреки, ватрушки и знаменитые сосиски. Все это было доступно по бюджетным ценам и пользовалось большой популярностью.

Советский общепит — это отражение эпохи: простота, доступность и коллективный дух. Эти места стали неотъемлемой частью жизни миллионов людей, где, несмотря на однообразие меню, царила особая атмосфера дружбы и общения.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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