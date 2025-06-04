Зачем вам мясо? Попробуйте картофельный шашлык — он отлично подойдёт для большой компании

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы устали от обычного мяса на гриле и хотите порадовать своих близких чем-то новым, попробуйте приготовить картофельный шашлык. Это оригинальное и вкусное блюдо может стать как самостоятельным угощением, так и прекрасным гарниром к мясу.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг;

Бекон — 200 г;

Куркума, розовый перец, соль — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель и удалите глазки, если они есть. Просушите картофель бумажными полотенцами. Нарежьте бекон тонкими полосками. В небольшой миске смешайте специи: куркуму, розовый перец и соль. Обваляйте каждую картофелину в получившейся пряной смеси. Оберните каждую картофелину полоской бекона. Нанизывайте картофель на шампуры. Готовьте на углях около 30 минут, пока картофель не станет мягким.

Подавайте готовое блюдо, украсив зеленью и свежими овощами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

