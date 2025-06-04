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Зачем вам мясо? Попробуйте картофельный шашлык — он отлично подойдёт для большой компании

1:03
Еда

Если вы устали от обычного мяса на гриле и хотите порадовать своих близких чем-то новым, попробуйте приготовить картофельный шашлык. Это оригинальное и вкусное блюдо может стать как самостоятельным угощением, так и прекрасным гарниром к мясу.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг;
  • Бекон — 200 г;
  • Куркума, розовый перец, соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте картофель и удалите глазки, если они есть.
  2. Просушите картофель бумажными полотенцами.
  3. Нарежьте бекон тонкими полосками.
  4. В небольшой миске смешайте специи: куркуму, розовый перец и соль.
  5. Обваляйте каждую картофелину в получившейся пряной смеси.
  6. Оберните каждую картофелину полоской бекона.
  7. Нанизывайте картофель на шампуры.
  8. Готовьте на углях около 30 минут, пока картофель не станет мягким.

Подавайте готовое блюдо, украсив зеленью и свежими овощами.
Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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