Зачем вам мясо? Попробуйте картофельный шашлык — он отлично подойдёт для большой компании

Если вы устали от обычного мяса на гриле и хотите порадовать своих близких чем-то новым, попробуйте приготовить картофельный шашлык. Это оригинальное и вкусное блюдо может стать как самостоятельным угощением, так и прекрасным гарниром к мясу.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте готовое блюдо, украсив зеленью и свежими овощами.
Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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