Пенне с помидорами черри, зеленью и чесночком: просто, быстро и невероятно вкусно — проверьте сами

Этот рецепт пенне с томатами, чесноком и зеленью станет настоящим кулинарным открытием для ценителей итальянской кухни. Сочные помидоры, насыщенный аромат чеснока и свежая зелень превратят обычный ужин в настоящее гастрономическое удовольствие.
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Макароны
Ингредиенты (на 2-3 порции):
250 г пасты пенне;
2 ст. л. оливкового масла;
2 зубчика чеснока;
200 г помидоров черри (половинки для соуса, несколько целых для украшения);
2 ст. л. томатной пасты или томатного пюре;
соль, свежемолотый перец;
щепотка сахара (по желанию);
свежая петрушка;
сыр пармезан (по желанию).
Приготовление:
Отварите пенне в подсоленной воде до состояния "аль денте", следуя инструкции на упаковке.
Пока варится паста, разогрейте оливковое масло на сковороде.
Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте его до полупрозрачного состояния, не допуская потемнения.
Положите в сковороду половинки помидоров черри и обжарьте до размягчения и выделения сока.
Добавьте томатную пасту или пюре, приправьте солью, перцем и, при необходимости, щепоткой сахара.
Дайте соусу покипеть 3-5 минут, затем добавьте отваренные пенне и тщательно перемешайте.
Подавайте блюдо, украсив свежими помидорами черри и посыпанное рубленой петрушкой. По желанию можно добавить тёртый пармезан.
Советы
Для остроты добавьте щепотку перца чили.
Если у вас есть жареная курица или тофу, их можно смело добавить в готовое блюдо для разнообразия вкуса.
Приятного аппетита!
Уточнения
Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.