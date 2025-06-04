Пенне с помидорами черри, зеленью и чесночком: просто, быстро и невероятно вкусно — проверьте сами

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт пенне с томатами, чесноком и зеленью станет настоящим кулинарным открытием для ценителей итальянской кухни. Сочные помидоры, насыщенный аромат чеснока и свежая зелень превратят обычный ужин в настоящее гастрономическое удовольствие.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макароны

Ингредиенты (на 2-3 порции):

250 г пасты пенне;

2 ст. л. оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

200 г помидоров черри (половинки для соуса, несколько целых для украшения);

2 ст. л. томатной пасты или томатного пюре;

соль, свежемолотый перец;

щепотка сахара (по желанию);

свежая петрушка;

сыр пармезан (по желанию).

Приготовление:

Отварите пенне в подсоленной воде до состояния "аль денте", следуя инструкции на упаковке. Пока варится паста, разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте его до полупрозрачного состояния, не допуская потемнения. Положите в сковороду половинки помидоров черри и обжарьте до размягчения и выделения сока. Добавьте томатную пасту или пюре, приправьте солью, перцем и, при необходимости, щепоткой сахара. Дайте соусу покипеть 3-5 минут, затем добавьте отваренные пенне и тщательно перемешайте. Подавайте блюдо, украсив свежими помидорами черри и посыпанное рубленой петрушкой. По желанию можно добавить тёртый пармезан.

Советы

Для остроты добавьте щепотку перца чили.

Если у вас есть жареная курица или тофу, их можно смело добавить в готовое блюдо для разнообразия вкуса.

Приятного аппетита!

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

