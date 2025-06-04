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Пенне с помидорами черри, зеленью и чесночком: просто, быстро и невероятно вкусно — проверьте сами

1:47
Еда

Этот рецепт пенне с томатами, чесноком и зеленью станет настоящим кулинарным открытием для ценителей итальянской кухни. Сочные помидоры, насыщенный аромат чеснока и свежая зелень превратят обычный ужин в настоящее гастрономическое удовольствие.

Макароны
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Ингредиенты (на 2-3 порции):

  • 250 г пасты пенне;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 200 г помидоров черри (половинки для соуса, несколько целых для украшения);
  • 2 ст. л. томатной пасты или томатного пюре;
  • соль, свежемолотый перец;
  • щепотка сахара (по желанию);
  • свежая петрушка;
  • сыр пармезан (по желанию).

Приготовление:

  1. Отварите пенне в подсоленной воде до состояния "аль денте", следуя инструкции на упаковке.
  2. Пока варится паста, разогрейте оливковое масло на сковороде.
  3. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте его до полупрозрачного состояния, не допуская потемнения.
  4. Положите в сковороду половинки помидоров черри и обжарьте до размягчения и выделения сока.
  5. Добавьте томатную пасту или пюре, приправьте солью, перцем и, при необходимости, щепоткой сахара.
  6. Дайте соусу покипеть 3-5 минут, затем добавьте отваренные пенне и тщательно перемешайте.
  7. Подавайте блюдо, украсив свежими помидорами черри и посыпанное рубленой петрушкой. По желанию можно добавить тёртый пармезан.

Советы

  • Для остроты добавьте щепотку перца чили.
  • Если у вас есть жареная курица или тофу, их можно смело добавить в готовое блюдо для разнообразия вкуса.

Приятного аппетита!

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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