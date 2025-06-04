Эти куриные шашлычки со сладким перцем покорят ваши вечеринки — рецепт, которого вам не хватало

Ароматные и диетические куриные шашлычки с сочным перцем — идеальное блюдо для обеда, ужина или встречи с друзьями. Его можно приготовить даже без использования гриля.
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы
Ингредиенты (примерно на 6 шпажек):
500 г куриной грудки
1 крупный желтый или зеленый перец
2 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. сладкой паприки
1 ч. л. сушеного чеснока (или 2 зубчика свежего)
Соль, перец по вкусу
Шпажки (замоченные в воде)
Для соуса:
4 ст. л. кетчупа хорошего качества
1 ч. л. дижонской горчицы
1 ч. л. лимонного сока
Свежемолотый перец
Петрушка для украшения
Приготовление:
Нарежьте куриное филе крупными кубиками, добавьте соль, перец, оливковое масло, сладкую паприку и чеснок. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 15-20 минут.
Очистите перец от семян и нарежьте крупными кусочками или полосками, которые будет легко нанизать на шпажки.
Нанизывайте кусочки курицы и перца на шпажки, чередуя их. Слегка смажьте шпажки маслом.
Обжарьте шашлычки на сковороде-гриль или на обычном гриле до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 8-10 минут).
Тем временем смешайте кетчуп, горчицу, лимонный сок и свежемолотый перец. При желании добавьте соль.
Подавайте готовые шашлычки, полив их соусом, украсив свежими помидорами и зеленью.
Кулинарный совет
Для придания блюду пикантности добавьте в маринад щепотку острого перца или несколько капель острого соуса. Также можно добавить жареный ананас, который прекрасно сочетается с курицей.
Уточнения
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.