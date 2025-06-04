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Эти куриные шашлычки со сладким перцем покорят ваши вечеринки — рецепт, которого вам не хватало

1:55
Еда

Ароматные и диетические куриные шашлычки с сочным перцем — идеальное блюдо для обеда, ужина или встречи с друзьями. Его можно приготовить даже без использования гриля.

Шашлык из курицы
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы

Ингредиенты (примерно на 6 шпажек):

  • 500 г куриной грудки
  • 1 крупный желтый или зеленый перец
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сладкой паприки
  • 1 ч. л. сушеного чеснока (или 2 зубчика свежего)
  • Соль, перец по вкусу
  • Шпажки (замоченные в воде)

Для соуса:

  • 4 ст. л. кетчупа хорошего качества
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • Свежемолотый перец
  • Петрушка для украшения

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе крупными кубиками, добавьте соль, перец, оливковое масло, сладкую паприку и чеснок. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 15-20 минут.
  2. Очистите перец от семян и нарежьте крупными кусочками или полосками, которые будет легко нанизать на шпажки.
  3. Нанизывайте кусочки курицы и перца на шпажки, чередуя их. Слегка смажьте шпажки маслом.
  4. Обжарьте шашлычки на сковороде-гриль или на обычном гриле до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 8-10 минут).
  5. Тем временем смешайте кетчуп, горчицу, лимонный сок и свежемолотый перец. При желании добавьте соль.
  6. Подавайте готовые шашлычки, полив их соусом, украсив свежими помидорами и зеленью.

Кулинарный совет

Для придания блюду пикантности добавьте в маринад щепотку острого перца или несколько капель острого соуса. Также можно добавить жареный ананас, который прекрасно сочетается с курицей.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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