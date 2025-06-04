Тефтели с шампиньонами под сметанным соусом за 30 минут: легкий рецепт для занятых хозяек

Когда нужно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо на всю семью или пришедших гостей, а времени совсем мало, у нас есть простой рецепт тефтелей для вас!
Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тефтели
Ингредиенты:
мясной фарш — 400 г,
отварной рис — 1 стакан,
луковица -1 шт.,
шампиньоны — 3 шт.,
сметана — 3 столовые ложки,
пшеничная мука для панировки,
соль, перец — по вкусу,
растительное масло для жарки,
вода — 0,5 стакана.
Пошаговый рецепт:
В глубокой миске смешайте мясной фарш с отварным рисом. Лук очистите, половину нарежьте мелкими кубиками и добавьте к фаршу. Посолите и поперчите, тщательно перемешайте.
Сформируйте из полученной массы небольшие тефтели и обваляйте их в муке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте тефтели до золотистой корочки. Пока они жарятся, мелко нарежьте оставшуюся половину луковицы и шампиньоны.
Когда тефтели подрумянятся, добавьте нарезанный лук и грибы на сковороду. Обжаривайте на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая.
После того как жидкость от грибов испарится, а лук станет мягким, влейте горячую воду. Тушите тефтели, помешивая, до загустения соуса. При необходимости добавьте еще немного воды для достижения нужной консистенции.
Добавьте сметану, измельченный чеснок, зелень (петрушку или укроп) и любимые приправы по вкусу. Хорошо перемешайте.
Накройте сковороду крышкой и оставьте на медленном огне на 2-3 минуты. Подавайте тефтели с гарниром по вашему выбору.
Уточнения
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.