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Тефтели с шампиньонами под сметанным соусом за 30 минут: легкий рецепт для занятых хозяек

1:48
Еда

Когда нужно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо на всю семью или пришедших гостей, а времени совсем мало, у нас есть простой рецепт тефтелей для вас!

Тефтели
Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тефтели

Ингредиенты:

  • мясной фарш — 400 г,
  • отварной рис — 1 стакан,
  • луковица -1 шт.,
  • шампиньоны — 3 шт.,
  • сметана — 3 столовые ложки,
  • пшеничная мука для панировки,
  • соль, перец — по вкусу,
  • растительное масло для жарки,
  • вода — 0,5 стакана.

Пошаговый рецепт:

  1. В глубокой миске смешайте мясной фарш с отварным рисом. Лук очистите, половину нарежьте мелкими кубиками и добавьте к фаршу. Посолите и поперчите, тщательно перемешайте.
  2. Сформируйте из полученной массы небольшие тефтели и обваляйте их в муке.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте тефтели до золотистой корочки. Пока они жарятся, мелко нарежьте оставшуюся половину луковицы и шампиньоны.
  4. Когда тефтели подрумянятся, добавьте нарезанный лук и грибы на сковороду. Обжаривайте на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая.
  5. После того как жидкость от грибов испарится, а лук станет мягким, влейте горячую воду. Тушите тефтели, помешивая, до загустения соуса. При необходимости добавьте еще немного воды для достижения нужной консистенции.
  6. Добавьте сметану, измельченный чеснок, зелень (петрушку или укроп) и любимые приправы по вкусу. Хорошо перемешайте.
  7. Накройте сковороду крышкой и оставьте на медленном огне на 2-3 минуты. Подавайте тефтели с гарниром по вашему выбору.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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