Тефтели с шампиньонами под сметанным соусом за 30 минут: легкий рецепт для занятых хозяек

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда нужно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо на всю семью или пришедших гостей, а времени совсем мало, у нас есть простой рецепт тефтелей для вас!

Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тефтели

Ингредиенты:

мясной фарш — 400 г,

отварной рис — 1 стакан,

луковица -1 шт.,

шампиньоны — 3 шт.,

сметана — 3 столовые ложки,

пшеничная мука для панировки,

соль, перец — по вкусу,

растительное масло для жарки,

вода — 0,5 стакана.

Пошаговый рецепт:

В глубокой миске смешайте мясной фарш с отварным рисом. Лук очистите, половину нарежьте мелкими кубиками и добавьте к фаршу. Посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Сформируйте из полученной массы небольшие тефтели и обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте тефтели до золотистой корочки. Пока они жарятся, мелко нарежьте оставшуюся половину луковицы и шампиньоны. Когда тефтели подрумянятся, добавьте нарезанный лук и грибы на сковороду. Обжаривайте на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая. После того как жидкость от грибов испарится, а лук станет мягким, влейте горячую воду. Тушите тефтели, помешивая, до загустения соуса. При необходимости добавьте еще немного воды для достижения нужной консистенции. Добавьте сметану, измельченный чеснок, зелень (петрушку или укроп) и любимые приправы по вкусу. Хорошо перемешайте. Накройте сковороду крышкой и оставьте на медленном огне на 2-3 минуты. Подавайте тефтели с гарниром по вашему выбору.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

