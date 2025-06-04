Летний суп с тайным вредом — выяснили, какой квас превращает окрошку в угрозу

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка — блюдо, которое летом спасает от жары и насыщает организм сезонными витаминами. Однако гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегает: неправильно выбранная жидкая основа способна не только испортить вкус, но и нанести вред пищеварению.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Правильная окрошка — залог здоровья

По словам специалиста, грамотно приготовленная окрошка — это не просто легкий обед. В ней сбалансированы клетчатка, белки и сложные углеводы. Если в основе блюда использовать продукты с живыми культурами, это дополнительно укрепляет иммунитет и поддерживает микрофлору кишечника.

Опасность в бутылке: какой квас не стоит брать

Многие россияне предпочитают окрошку именно на квасе. Но, как отмечает гастроэнтеролог, далеко не каждый напиток подойдет. Магазинный квас с высоким содержанием сахара, ароматизаторов и консервантов лишь перегружает желудочно-кишечный тракт, сводя на нет все полезные свойства блюда.

Что выбрать вместо — альтернатива есть

Если нет домашнего кваса, стоит поискать продукт с минимальным составом и без добавок. А можно вовсе заменить основу — качественный кефир, минеральная вода или сыворотка тоже отлично подойдут. Как отметила Кашух в беседе с RT, выбор зависит от вкусов, но главное — ориентироваться на пользу, а не на яркую упаковку.

Уточнения

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод. Квас используется не только как напиток, но и является основой для классических холодных похлёбок русской кухни (окрошка, ботвинья и др.).



