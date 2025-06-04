Кажется безобидным, но в жару может довести до скорой: что не стоит класть в тарелку

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда за окном +30 °C и выше, организм работает в режиме перегрузки. И дело не только в воде и солнцезащите — то, что вы кладёте на тарелку, тоже может сыграть решающую роль. Диетолог Анастасия Лебедева рассказала, какие продукты летом лучше исключить, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара

Соль и алкоголь — опасный дуэт

Закуски вроде чипсов, копчёностей и солёных орешков не только усиливают жажду, но и задерживают воду в тканях. А если рядом — бокал холодного алкоголя, ситуация становится ещё опаснее. Вместо прохлады — нагрузка на почки и отёки.

Жирная еда — не для лета

Мясо, особенно жареное или жирное, тяжело переваривается. Чтобы переработать такую пищу, организму нужно больше энергии, а значит, повышается внутренняя температура тела. Белки при этом «вытягивают» влагу, усиливая риск обезвоживания.

Кофе — не спасение, а ловушка

Любимый напиток многих — кофе — обладает мочегонным эффектом. В жару даже две–три чашки могут привести к головной боли, вялости и упадку сил. Особенно опасен кофе натощак или в сочетании с солёной пищей.

А что есть можно

Лебедева советует:

овощи и фрукты с высоким содержанием воды

ягоды

лёгкие каши и супы

кисломолочные продукты

Оптимальное время для еды — утро и вечер. А с 11 до 16 часов — лучше ограничиться водой и лёгкими перекусами. Это поможет сохранить энергию и избежать перегрева.

Летом важно не только пить, но и есть правильно. Отказ от тяжёлых продуктов — это не диета, а забота о здоровье в условиях жары.

Уточнения

Солнечный удар (лат. apoplexia solaris; гелиоз) — разновидность теплового удара, болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие интенсивного или продолжительного воздействия солнечного света на поверхность головы.

