Кажется безобидным, но в жару может довести до скорой: что не стоит класть в тарелку

Когда за окном +30 °C и выше, организм работает в режиме перегрузки. И дело не только в воде и солнцезащите — то, что вы кладёте на тарелку, тоже может сыграть решающую роль. Диетолог Анастасия Лебедева рассказала, какие продукты летом лучше исключить, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.
Закуски вроде чипсов, копчёностей и солёных орешков не только усиливают жажду, но и задерживают воду в тканях. А если рядом — бокал холодного алкоголя, ситуация становится ещё опаснее. Вместо прохлады — нагрузка на почки и отёки.
Мясо, особенно жареное или жирное, тяжело переваривается. Чтобы переработать такую пищу, организму нужно больше энергии, а значит, повышается внутренняя температура тела. Белки при этом «вытягивают» влагу, усиливая риск обезвоживания.
Любимый напиток многих — кофе — обладает мочегонным эффектом. В жару даже две–три чашки могут привести к головной боли, вялости и упадку сил. Особенно опасен кофе натощак или в сочетании с солёной пищей.
Лебедева советует:
овощи и фрукты с высоким содержанием воды
ягоды
лёгкие каши и супы
кисломолочные продукты
Оптимальное время для еды — утро и вечер. А с 11 до 16 часов — лучше ограничиться водой и лёгкими перекусами. Это поможет сохранить энергию и избежать перегрева.
Летом важно не только пить, но и есть правильно. Отказ от тяжёлых продуктов — это не диета, а забота о здоровье в условиях жары.
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