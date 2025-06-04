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Секрет, о котором молчат на кулинарных шоу: что нужно сделать с картошкой перед сковородой

1:55
Еда

Кажется, что жареная картошка — элементарное блюдо. Но именно с ней чаще всего случаются провалы: вместо золотистой корочки — слипшиеся куски, похожие на тушёные. Чтобы избежать этой ошибки, опытные кулинары советуют один простой шаг — и он действительно работает.

жаренная картошка
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
жаренная картошка

Мука на старте — корочка на выходе

Перед тем как выложить картофель на сковороду, слегка присыпьте ломтики мукой и аккуратно встряхните. Мука создаёт тонкий сухой слой, который помогает образовать аппетитную корочку и делает обжарку равномерной.

Одинаковая нарезка — залог равной прожарки

Картофель лучше нарезать ровными брусочками. Если кусочки будут разного размера, часть из них пригорит, а часть останется сырой. Этот совет от авторов кулинарного канала "Сытное ТВ. Вкусно и быстро" — не просто эстетика, а практика.

Уберите крахмал — промойте картошку

Лишний крахмал делает картошку липкой. Промойте нарезанные ломтики в холодной воде, чтобы убрать крахмал с поверхности. Это помогает избежать эффекта "каши".

Хотите ускорить процесс? Есть способ

Опустите ломтики картошки в кипяток на 2 минуты, затем обсушите. Это ускорит обжарку и сделает внутренность мягкой, а снаружи появится румяная корка — особенно если жарить на хорошо разогретой сковороде.

Соль и добавки — в конце

Солите картошку только в самом конце жарки. Добавки — лук, грибы, колбаса — тоже лучше готовить отдельно и добавлять в финале. Иначе они дадут сок, и вся жарка превратится в тушение.

Главное правило: не мешайте! Первые 3-4 минуты не трогайте картофель на сковороде. Дайте ему схватиться и покрыться корочкой — только тогда перемешивайте.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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