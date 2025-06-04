Готовим маффины как профи: самый простой рецепт для тех, кто неравнодушен к сладкому

Маффины — это не просто выпечка, а маленькое гастрономическое путешествие, которое начинается с первого кусочка. Их нежная текстура и насыщенный вкус способны покорить сердца даже самых искушённых гурманов. А если добавить в тесто кусочки шоколада или свежих фруктов, маффины превращаются в настоящий десерт, который хочется готовить снова и снова.
Ингредиенты
Приготовление
Теперь у вас есть всё, чтобы порадовать себя и своих близких вкуснейшими маффинами. Наслаждайтесь их нежным вкусом и ароматом!
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.
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