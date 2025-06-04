Готовим маффины как профи: самый простой рецепт для тех, кто неравнодушен к сладкому

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Маффины — это не просто выпечка, а маленькое гастрономическое путешествие, которое начинается с первого кусочка. Их нежная текстура и насыщенный вкус способны покорить сердца даже самых искушённых гурманов. А если добавить в тесто кусочки шоколада или свежих фруктов, маффины превращаются в настоящий десерт, который хочется готовить снова и снова.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кексы

Ингредиенты

2 кружки муки тонкого помола (отлично подойдёт цельнозерновая или пшеничная)

1 кружка сахара

250 мл молока

125 мл подсолнечного масла

1 яйцо

1 упаковка разрыхлителя теста

Приготовление

Смешайте муку с разрыхлителем. Это придаст вашим маффинам воздушность и пышность. Взбейте яйца до образования пены. Затем добавьте сахар, чтобы смесь стала более воздушной и лёгкой. Добавьте молоко и масло. Эти ингредиенты помогут маффинам стать мягкими и сочными. Смешайте все ингредиенты вместе. Тщательно перемешайте, чтобы тесто стало однородным. Смажьте формочки для маффинов маслом или выстелите их бумагой. Это предотвратит прилипание теста и упростит процесс извлечения готовых маффинов. Разлейте смесь по формочкам. Не наполняйте их полностью, оставьте немного места для подъёма теста. Выпекайте при температуре 175-180 градусов до готовности, проверяя зубочисткой — она должна выходить сухой.

Теперь у вас есть всё, чтобы порадовать себя и своих близких вкуснейшими маффинами. Наслаждайтесь их нежным вкусом и ароматом!

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

