Эту пасту придумали пастухи, а теперь ею восхищаются шефы

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда совершенство рождается в простоте. Паста алла Грисия — яркий пример того, как всего четыре ингредиента могут превратиться в шелковистое, ароматное и удивительно насыщенное блюдо. Это одна из самых древних римских паст, которую придумали пастухи из Лацио ещё в XVIII веке. Без яиц, сливок и лишней суеты — только вкус и текстура.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Макароны с курицей и овощами

Что понадобится: меньше, чем вы думаете

350 г ригатони (трубчатая паста идеально держит соус)

200 г гуанчале (вяленая свиная щёчка), нарезанного тонкими полосками

100 г пекорино романо, натертого как можно мельче

свежемолотый чёрный перец — по вкусу

морская соль — только для воды

Как готовить: по всем римским правилам

Нарежьте гуанчале мелкими кубиками. Обжаривайте их медленно на сухой сковороде около 10-12 минут, пока жир не вытопится, а кусочки не станут золотистыми и хрустящими. Именно эта медленная вытопка — ключ к вкусу. Параллельно сварите ригатони в подсоленной воде до состояния al dente. Обязательно сохраните немного воды от варки. Когда гуанчале готово, влейте немного горячей пасты-воды в сковороду — это создаст основу для будущего соуса. Добавьте ригатони и хорошо перемешайте, чтобы соус покрыл каждую трубочку. Снимите с огня и вмешайте натёртый пекорино. Сыр расплавится от остаточного тепла и сделает блюдо кремовым без капли сливок.

Подача — сразу, без промедлений

Это блюдо не любит ждать. Подавайте его горячим, посыпав сверху ещё немного перца и сыра. В каждой ложке — соль, дым, нежность и хруст.

Ригатони алла Грисия — паста, которая умеет удивлять без лишних слов. Всё, что вам нужно — хорошие продукты и 20 минут.

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды (макаронные изделия).



