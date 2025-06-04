Эту пасту придумали пастухи, а теперь ею восхищаются шефы

Иногда совершенство рождается в простоте. Паста алла Грисия — яркий пример того, как всего четыре ингредиента могут превратиться в шелковистое, ароматное и удивительно насыщенное блюдо. Это одна из самых древних римских паст, которую придумали пастухи из Лацио ещё в XVIII веке. Без яиц, сливок и лишней суеты — только вкус и текстура.
350 г ригатони (трубчатая паста идеально держит соус)
200 г гуанчале (вяленая свиная щёчка), нарезанного тонкими полосками
100 г пекорино романо, натертого как можно мельче
свежемолотый чёрный перец — по вкусу
морская соль — только для воды
Нарежьте гуанчале мелкими кубиками. Обжаривайте их медленно на сухой сковороде около 10-12 минут, пока жир не вытопится, а кусочки не станут золотистыми и хрустящими. Именно эта медленная вытопка — ключ к вкусу.
Параллельно сварите ригатони в подсоленной воде до состояния al dente. Обязательно сохраните немного воды от варки.
Когда гуанчале готово, влейте немного горячей пасты-воды в сковороду — это создаст основу для будущего соуса. Добавьте ригатони и хорошо перемешайте, чтобы соус покрыл каждую трубочку.
Снимите с огня и вмешайте натёртый пекорино. Сыр расплавится от остаточного тепла и сделает блюдо кремовым без капли сливок.
Это блюдо не любит ждать. Подавайте его горячим, посыпав сверху ещё немного перца и сыра. В каждой ложке — соль, дым, нежность и хруст.
Ригатони алла Грисия — паста, которая умеет удивлять без лишних слов. Всё, что вам нужно — хорошие продукты и 20 минут.
Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды (макаронные изделия).
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