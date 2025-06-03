Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге

Этот рецепт картофельного рагу адаптирован для тех, кто любит экспериментировать с вкусами. Некоторые предпочитают добавлять уксус, другие увеличивают количество паприки, а кто-то вовсе обходится без неё. Мы же предлагаем вариант, который обязательно придётся по вкусу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофельные ньокки

Ингредиенты:

30 мл подсолнечного масла;

5 г паприки;

200 г картофеля;

10 г майорана;

3 лавровых листа;

Соль по вкусу;

50 мл сметаны;

20 г муки тонкого помола;

120 мл воды (приблизительно).

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его кубиками или кольцами. Разогрейте подсолнечное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте паприку и готовьте 1 минуту. Затем положите картофель и перемешайте. Налейте воду так, чтобы она покрывала картофель. Добавьте майоран, соль и лавровый лист. Готовьте под крышкой около 25 минут, пока картофель не станет мягким. В отдельной миске смешайте сметану с мукой и добавьте немного овощного сока, чтобы избежать комочков. Затем перелейте смесь обратно в кастрюлю. Тщательно перемешайте и готовьте на медленном огне ещё 5 минут, пока соус не загустеет.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

