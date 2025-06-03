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Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге

Еда

Этот рецепт картофельного рагу адаптирован для тех, кто любит экспериментировать с вкусами. Некоторые предпочитают добавлять уксус, другие увеличивают количество паприки, а кто-то вовсе обходится без неё. Мы же предлагаем вариант, который обязательно придётся по вкусу.

Картофельные ньокки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофельные ньокки

Ингредиенты:

  • 30 мл подсолнечного масла;
  • 5 г паприки;
  • 200 г картофеля;
  • 10 г майорана;
  • 3 лавровых листа;
  • Соль по вкусу;
  • 50 мл сметаны;
  • 20 г муки тонкого помола;
  • 120 мл воды (приблизительно).

Приготовление

  1. Очистите картофель и нарежьте его кубиками или кольцами.
  2. Разогрейте подсолнечное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте паприку и готовьте 1 минуту. Затем положите картофель и перемешайте.
  3. Налейте воду так, чтобы она покрывала картофель. Добавьте майоран, соль и лавровый лист. Готовьте под крышкой около 25 минут, пока картофель не станет мягким.
  4. В отдельной миске смешайте сметану с мукой и добавьте немного овощного сока, чтобы избежать комочков. Затем перелейте смесь обратно в кастрюлю.
  5. Тщательно перемешайте и готовьте на медленном огне ещё 5 минут, пока соус не загустеет.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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