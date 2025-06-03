Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге

Этот рецепт картофельного рагу адаптирован для тех, кто любит экспериментировать с вкусами. Некоторые предпочитают добавлять уксус, другие увеличивают количество паприки, а кто-то вовсе обходится без неё. Мы же предлагаем вариант, который обязательно придётся по вкусу.
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Картофельные ньокки
Ингредиенты:
30 мл подсолнечного масла;
5 г паприки;
200 г картофеля;
10 г майорана;
3 лавровых листа;
Соль по вкусу;
50 мл сметаны;
20 г муки тонкого помола;
120 мл воды (приблизительно).
Приготовление
Очистите картофель и нарежьте его кубиками или кольцами.
Разогрейте подсолнечное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте паприку и готовьте 1 минуту. Затем положите картофель и перемешайте.
Налейте воду так, чтобы она покрывала картофель. Добавьте майоран, соль и лавровый лист. Готовьте под крышкой около 25 минут, пока картофель не станет мягким.
В отдельной миске смешайте сметану с мукой и добавьте немного овощного сока, чтобы избежать комочков. Затем перелейте смесь обратно в кастрюлю.
Тщательно перемешайте и готовьте на медленном огне ещё 5 минут, пока соус не загустеет.
Уточнения
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.