Этот рецепт взорвал интернет: готовим липкий пудинг со вкусом ириски дома лучше, чем в ресторане

Липкий пудинг со вкусом ириски — одна из самых популярных британских сладостей, представляющая собой пирог с финиками и карамелью.
Фото: flickr.com by Ewan Munro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пудинг
Чтобы добиться насыщенного вкуса, используйте темный сахар или патоку. Если патоки нет, можно заменить её лесным медом или тростниковым сахаром с патокой. Эти ингредиенты добавляют как в тесто, так и в карамельный соус, который покрывает пирог сверху. Благодаря этому он становится липким, что и придает ему название. Не экономьте на качестве фиников — используйте сорта "Меджул", советует nosalty.hu.
Для теста:
Паста из фиников — 150 г
Вода — 200 мл
Масло — 75 г
Патока тростниковая или сахар — 175 г
Мед — 75 г
Ваниль — по вкусу
Соль — по вкусу
Яйца — 3 шт.
Мука тонкого помола — 250 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Пищевая сода — 1 ч. л.
Молоко — 100 мл
Для карамельного соуса:
Масло — 75 г
Патока тростниковая или сахар — 75 г
Мед — 3 ст. л.
Взбитые сливки — 150 мл
Ваниль — по вкусу
Соль — 2 щепотки
Приготовление
Удалите косточки из фиников и мелко нарежьте их. Положите в миску и залейте горячей водой. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут, затем измельчите в блендере до однородной массы.
Взбейте мягкое масло с тростниковым сахаром, медом и ванилью.
Добавьте щепотку соли. По одному введите яйца, тщательно перемешивая после каждого добавления.
Добавьте муку, разрыхлитель и соду. Когда тесто станет однородным, введите финиковую пасту и молоко. Хорошо перемешайте.
Выложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму (20x30 см) и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 185 °C духовке 40-45 минут. Если верх начинает сильно подрумяниваться, накройте фольгой.
Карамельный соус: пока пирог выпекается, растопите в кастрюле масло, добавьте патоку или сахар, мед и ваниль.
Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня.
Взбейте сливки и добавьте их в кастрюлю. Верните на огонь и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте соль и перемешайте.
Готовый пирог слегка проколите сверху. Полейте половиной карамельного соуса. Дайте остыть, чтобы соус впитался.
Нарежьте пудинг ломтиками и подавайте с взбитыми сливками или ванильным мороженым. Полейте оставшимся карамельным соусом.
Уточнения
Пу́динг (англ. pudding) — категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.