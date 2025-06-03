Этот рецепт взорвал интернет: готовим липкий пудинг со вкусом ириски дома лучше, чем в ресторане

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Липкий пудинг со вкусом ириски — одна из самых популярных британских сладостей, представляющая собой пирог с финиками и карамелью.

Фото: flickr.com by Ewan Munro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пудинг

Чтобы добиться насыщенного вкуса, используйте темный сахар или патоку. Если патоки нет, можно заменить её лесным медом или тростниковым сахаром с патокой. Эти ингредиенты добавляют как в тесто, так и в карамельный соус, который покрывает пирог сверху. Благодаря этому он становится липким, что и придает ему название. Не экономьте на качестве фиников — используйте сорта "Меджул", советует nosalty.hu.

Для теста:

Паста из фиников — 150 г

Вода — 200 мл

Масло — 75 г

Патока тростниковая или сахар — 175 г

Мед — 75 г

Ваниль — по вкусу

Соль — по вкусу

Яйца — 3 шт.

Мука тонкого помола — 250 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Пищевая сода — 1 ч. л.

Молоко — 100 мл

Для карамельного соуса:

Масло — 75 г

Патока тростниковая или сахар — 75 г

Мед — 3 ст. л.

Взбитые сливки — 150 мл

Ваниль — по вкусу

Соль — 2 щепотки

Приготовление

Удалите косточки из фиников и мелко нарежьте их. Положите в миску и залейте горячей водой. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут, затем измельчите в блендере до однородной массы. Взбейте мягкое масло с тростниковым сахаром, медом и ванилью. Добавьте щепотку соли. По одному введите яйца, тщательно перемешивая после каждого добавления. Добавьте муку, разрыхлитель и соду. Когда тесто станет однородным, введите финиковую пасту и молоко. Хорошо перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму (20x30 см) и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 185 °C духовке 40-45 минут. Если верх начинает сильно подрумяниваться, накройте фольгой. Карамельный соус: пока пирог выпекается, растопите в кастрюле масло, добавьте патоку или сахар, мед и ваниль. Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня. Взбейте сливки и добавьте их в кастрюлю. Верните на огонь и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте соль и перемешайте. Готовый пирог слегка проколите сверху. Полейте половиной карамельного соуса. Дайте остыть, чтобы соус впитался. Нарежьте пудинг ломтиками и подавайте с взбитыми сливками или ванильным мороженым. Полейте оставшимся карамельным соусом.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) — категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.

