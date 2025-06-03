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Этот рецепт взорвал интернет: готовим липкий пудинг со вкусом ириски дома лучше, чем в ресторане

2:59
Еда

Липкий пудинг со вкусом ириски — одна из самых популярных британских сладостей, представляющая собой пирог с финиками и карамелью.

пудинг
Фото: flickr.com by Ewan Munro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пудинг

Чтобы добиться насыщенного вкуса, используйте темный сахар или патоку. Если патоки нет, можно заменить её лесным медом или тростниковым сахаром с патокой. Эти ингредиенты добавляют как в тесто, так и в карамельный соус, который покрывает пирог сверху. Благодаря этому он становится липким, что и придает ему название. Не экономьте на качестве фиников — используйте сорта "Меджул", советует nosalty.hu.

Для теста:

  • Паста из фиников — 150 г
  • Вода — 200 мл
  • Масло — 75 г
  • Патока тростниковая или сахар — 175 г
  • Мед — 75 г
  • Ваниль — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука тонкого помола — 250 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Пищевая сода — 1 ч. л.
  • Молоко — 100 мл

Для карамельного соуса:

  • Масло — 75 г
  • Патока тростниковая или сахар — 75 г
  • Мед — 3 ст. л.
  • Взбитые сливки — 150 мл
  • Ваниль — по вкусу
  • Соль — 2 щепотки

Приготовление

  1. Удалите косточки из фиников и мелко нарежьте их. Положите в миску и залейте горячей водой. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут, затем измельчите в блендере до однородной массы.
  2. Взбейте мягкое масло с тростниковым сахаром, медом и ванилью.
  3. Добавьте щепотку соли. По одному введите яйца, тщательно перемешивая после каждого добавления.
  4. Добавьте муку, разрыхлитель и соду. Когда тесто станет однородным, введите финиковую пасту и молоко. Хорошо перемешайте.
  5. Выложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму (20x30 см) и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 185 °C духовке 40-45 минут. Если верх начинает сильно подрумяниваться, накройте фольгой.
  6. Карамельный соус: пока пирог выпекается, растопите в кастрюле масло, добавьте патоку или сахар, мед и ваниль.
  7. Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня.
  8. Взбейте сливки и добавьте их в кастрюлю. Верните на огонь и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте соль и перемешайте.
  9. Готовый пирог слегка проколите сверху. Полейте половиной карамельного соуса. Дайте остыть, чтобы соус впитался.
  10. Нарежьте пудинг ломтиками и подавайте с взбитыми сливками или ванильным мороженым. Полейте оставшимся карамельным соусом.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) — категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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