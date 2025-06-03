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Эти специи портят квас за секунду — а вы думали, что добавляете аромат

2:07
Еда

Квас, приготовленный дома, — это как живой организм: бродит, пенится, требует внимания и точности. Но что делать, если вместо приятной кислинки во вкусе вдруг появляется горечь?

Квас в графине
Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас в графине

Эксперты разобрали самые частые причины, по которым квас портится — даже при соблюдении базового рецепта.

1. Передержали — получили уксусную горечь

Если оставить квас бродить при комнатной температуре дольше 1-2 дней, в напитке активизируются уксуснокислые бактерии. Обычно они дают кислинку, но при перебраживании превращают её в резкую горечь. Правильное решение — после первых суток убрать квас в холодильник.

2. Хлеб подвёл

Магазинный хлеб с ароматизаторами, подсластителями или подгоревшей коркой может привнести неприятную горечь. Идеально — ржаной хлеб без добавок, слегка подсушенный. Он даст квасу характерный вкус и правильную структуру.

3. Дрожжей слишком много

Кажется, что больше дрожжей — значит, быстрее забродит. Но перебор разрушает баланс: напиток становится мутным, с перебродившим, резким вкусом. Дозировка имеет значение — следуйте рецепту, а не интуиции.

4. Проблема в таре

Недостаточно вымытая тара — ещё один источник горечи. Остатки старой закваски или следы моющего средства вполне могут испортить весь вкус. Используйте чистую, ополоснутую кипятком посуду.

5. Специи и добавки дают свой эффект

Некоторые рецепты сами по себе могут быть горьковатыми. Если вы добавляли имбирь, травы или специи — возможная горечь может быть не дефектом, а вкусовой особенностью. В таком случае поводов для беспокойства нет.

Квас — напиток с характером. Его вкус — результат тонкого баланса. Немного терпения, внимание к деталям — и в итоге вы получите именно тот освежающий напиток, который задумывали.

Уточнения

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод. Квас используется не только как напиток, но и является основой для классических холодных похлёбок русской кухни (окрошка, ботвинья и др.).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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