Секрет идеального шашлыка не в специях — всё решают часы

Шашлык из свинины — это не только аромат костра и красивая подача, но и точное соблюдение времени маринования. Ошибки в этом этапе могут испортить даже самое качественное мясо. Чтобы всё получилось идеально, важно знать: сколько мариновать — и как не переборщить.
Для сочности и мягкости достаточно 4-6 часов в маринаде. За это время мясо впитает специи, станет ароматным и сохранит структуру. Если хотите более насыщенный вкус — оставьте свинину на ночь, но не дольше 12 часов. Перемаринованное мясо теряет упругость и становится рыхлым.
свинина — 1 кг
лук — 2 крупные головки
оливковое масло — 4 ст. л.
яблочный уксус — 3 ст. л.
соль — 1 ч. л.
сахар — 1 ч. л.
молотый чёрный перец — 1 ч. л.
молотый кориандр — по вкусу
Нарежьте лук кольцами, соедините со всеми ингредиентами, перемешайте и добавьте к мясу. Хорошо втирайте маринад руками, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью.
Не стоит добавлять в маринад слишком много кислоты или агрессивных специй. Баланс — это главное. Масло делает текстуру нежнее, уксус помогает раскрыться специям, а лук придаёт естественную сладость. Всё вместе — идеальная основа для вкусного шашлыка.
И помните: маринад — это не только вкус, но и текстура. Соблюдайте время — и мясо получится именно таким, каким должно быть: мягким, сочным и с ароматом лета.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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