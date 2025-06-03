Один фрукт — и мясо стало нежнее, чем после 4 часов мариновки

Хрустящая корочка, мягкое мясо и тонкий аромат цитрусов — всё это свиные ребрышки, замаринованные в апельсиновом соке. Это блюдо станет центром любого стола: готовится просто, а вкус запоминается надолго.
свиные ребрышки — 1 кг
апельсины — 2 шт.
соевый соус — 3 ст. л.
мёд — 2 ст. л.
чеснок — 2 зубчика
молотый чёрный перец — 1 ч. л.
Выжмите сок из апельсинов, добавьте к нему соевый соус, мёд, измельчённый чеснок и перец. Всё тщательно перемешайте до однородности — это и будет маринад.
Разместите ребра в глубокой посуде и полностью покройте их соусом. Лучше оставить мясо мариноваться на ночь в холодильнике — так оно впитает весь аромат и станет невероятно нежным. Минимум — 2 часа.
Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите ребра на противень или в форму для запекания. Готовьте около 40 минут, время от времени поливая мясо оставшимся маринадом — это сделает вкус насыщеннее, а корочку — карамелизированной.
Как подавать: просто и эффектно
Горячие ребрышки лучше всего подать с запечёнными овощами, картофелем или свежей зеленью. Идеально — с лёгким салатом и бокалом сухого вина. Это блюдо одинаково уместно и на домашнем ужине, и на праздничном застолье.
Свиные ребрышки в апельсиновом маринаде — тот самый случай, когда просто и быстро значит невероятно вкусно.
Франкфуртские рёбрышки (нем. Frankfurter Rippchen) — традиционное мясное блюдо гессенской кухни, популярное также и в других региональных кухня̀х Германии.
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