Один фрукт — и мясо стало нежнее, чем после 4 часов мариновки

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящая корочка, мягкое мясо и тонкий аромат цитрусов — всё это свиные ребрышки, замаринованные в апельсиновом соке. Это блюдо станет центром любого стола: готовится просто, а вкус запоминается надолго.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain Свиные ребрышки

Что нужно для маринада с характером

свиные ребрышки — 1 кг

апельсины — 2 шт.

соевый соус — 3 ст. л.

мёд — 2 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

молотый чёрный перец — 1 ч. л.

Выжмите сок из апельсинов, добавьте к нему соевый соус, мёд, измельчённый чеснок и перец. Всё тщательно перемешайте до однородности — это и будет маринад.

Маринад — ключ к успеху

Разместите ребра в глубокой посуде и полностью покройте их соусом. Лучше оставить мясо мариноваться на ночь в холодильнике — так оно впитает весь аромат и станет невероятно нежным. Минимум — 2 часа.

Запекаем до золотистой корочки

Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите ребра на противень или в форму для запекания. Готовьте около 40 минут, время от времени поливая мясо оставшимся маринадом — это сделает вкус насыщеннее, а корочку — карамелизированной.

Как подавать: просто и эффектно

Горячие ребрышки лучше всего подать с запечёнными овощами, картофелем или свежей зеленью. Идеально — с лёгким салатом и бокалом сухого вина. Это блюдо одинаково уместно и на домашнем ужине, и на праздничном застолье.

Свиные ребрышки в апельсиновом маринаде — тот самый случай, когда просто и быстро значит невероятно вкусно.

Уточнения

Франкфуртские рёбрышки (нем. Frankfurter Rippchen) — традиционное мясное блюдо гессенской кухни, популярное также и в других региональных кухня̀х Германии.



