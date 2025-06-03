Без грамма мяса, но вкус как у гуляша: фокус, который срабатывает каждый раз

Если вы хотите вкусно, сытно и без мяса — классическое овощное рагу станет идеальным решением. Оно готовится быстро, получается насыщенным и отлично подходит как для обеда, так и для лёгкого ужина. Всё, что нужно — свежие овощи и полчаса времени.
растительное масло — 2 ст. л.
лук — 1 шт.
морковь — 2 шт.
картофель — 2 шт.
баклажан — 1 шт.
томаты — 2 шт.
сладкий перец — 1 шт.
томатная паста — 2 ст. л.
вода — 200 мл
соль и перец — по вкусу
При желании можно добавить кабачок, зелёный горошек или стручковую фасоль — блюдо легко адаптируется под сезон и вкус.
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук до прозрачности.
Добавьте к нему морковь, баклажан и картофель, нарезанные кубиками. Тушите 5-7 минут.
Выложите томаты и перец, перемешайте.
Влейте воду, добавьте томатную пасту, соль, перец. Убавьте огонь и тушите под крышкой 25-30 минут.
Лучше всего овощное рагу подавать сразу с плиты — горячим, с ароматной зеленью сверху. Оно отлично сочетается с хлебом, кашей или даже как гарнир к мясу.
Овощное рагу — это блюдо, которое не требует усилий, но каждый раз радует вкусом. Оно идеально вписывается в будни, когда хочется поесть сытно, но не стоять у плиты часами.
Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушёные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов. Изначально суп с различными добавками был традиционной едой венгерских пастухов и готовился в котлах на костре, но обрёл международное признание благодаря 39-му венгерскому пехотному полку, переведённому в конце XIX века из Дебрецена в Вену. Полевая кухня на немецком языке носит ироническое название «гуляшная пушка».
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