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Без грамма мяса, но вкус как у гуляша: фокус, который срабатывает каждый раз

1:45
Еда

Если вы хотите вкусно, сытно и без мяса — классическое овощное рагу станет идеальным решением. Оно готовится быстро, получается насыщенным и отлично подходит как для обеда, так и для лёгкого ужина. Всё, что нужно — свежие овощи и полчаса времени.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Простой список — максимум вкуса

  • растительное масло — 2 ст. л.

  • лук — 1 шт.

  • морковь — 2 шт.

  • картофель — 2 шт.

  • баклажан — 1 шт.

  • томаты — 2 шт.

  • сладкий перец — 1 шт.

  • томатная паста — 2 ст. л.

  • вода — 200 мл

  • соль и перец — по вкусу

При желании можно добавить кабачок, зелёный горошек или стручковую фасоль — блюдо легко адаптируется под сезон и вкус.

Как готовить: просто и по шагам

  1. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук до прозрачности.

  2. Добавьте к нему морковь, баклажан и картофель, нарезанные кубиками. Тушите 5-7 минут.

  3. Выложите томаты и перец, перемешайте.

  4. Влейте воду, добавьте томатную пасту, соль, перец. Убавьте огонь и тушите под крышкой 25-30 минут.

Подача — горячей, с зеленью

Лучше всего овощное рагу подавать сразу с плиты — горячим, с ароматной зеленью сверху. Оно отлично сочетается с хлебом, кашей или даже как гарнир к мясу.

Овощное рагу — это блюдо, которое не требует усилий, но каждый раз радует вкусом. Оно идеально вписывается в будни, когда хочется поесть сытно, но не стоять у плиты часами.

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушёные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов. Изначально суп с различными добавками был традиционной едой венгерских пастухов и готовился в котлах на костре, но обрёл международное признание благодаря 39-му венгерскому пехотному полку, переведённому в конце XIX века из Дебрецена в Вену. Полевая кухня на немецком языке носит ироническое название «гуляшная пушка».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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