Без грамма мяса, но вкус как у гуляша: фокус, который срабатывает каждый раз

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите вкусно, сытно и без мяса — классическое овощное рагу станет идеальным решением. Оно готовится быстро, получается насыщенным и отлично подходит как для обеда, так и для лёгкого ужина. Всё, что нужно — свежие овощи и полчаса времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощное рагу

Простой список — максимум вкуса

растительное масло — 2 ст. л.

лук — 1 шт.

морковь — 2 шт.

картофель — 2 шт.

баклажан — 1 шт.

томаты — 2 шт.

сладкий перец — 1 шт.

томатная паста — 2 ст. л.

вода — 200 мл

соль и перец — по вкусу

При желании можно добавить кабачок, зелёный горошек или стручковую фасоль — блюдо легко адаптируется под сезон и вкус.

Как готовить: просто и по шагам

В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте к нему морковь, баклажан и картофель, нарезанные кубиками. Тушите 5-7 минут. Выложите томаты и перец, перемешайте. Влейте воду, добавьте томатную пасту, соль, перец. Убавьте огонь и тушите под крышкой 25-30 минут.

Подача — горячей, с зеленью

Лучше всего овощное рагу подавать сразу с плиты — горячим, с ароматной зеленью сверху. Оно отлично сочетается с хлебом, кашей или даже как гарнир к мясу.

Овощное рагу — это блюдо, которое не требует усилий, но каждый раз радует вкусом. Оно идеально вписывается в будни, когда хочется поесть сытно, но не стоять у плиты часами.

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушёные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов. Изначально суп с различными добавками был традиционной едой венгерских пастухов и готовился в котлах на костре, но обрёл международное признание благодаря 39-му венгерскому пехотному полку, переведённому в конце XIX века из Дебрецена в Вену. Полевая кухня на немецком языке носит ироническое название «гуляшная пушка».



