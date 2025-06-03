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Тот самый вкус детства… только без молока: чем теперь заменяют сливки

1:41
Еда

На первый взгляд — аппетитное мороженое с "сливочным" названием и яркой упаковкой. Но на деле — сладкий десерт с добавками, которые не имеют ничего общего с настоящими сливками. Агроэксперт Илья Березнюк напомнил, как отличить качественный продукт от подделки.

Советское мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by HannaKlimovic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Советское мороженое

Растительные жиры — признак фальсификата

Согласно ГОСТу, в составе настоящего мороженого должны быть только молоко или сливки, сухое молоко, сливочное масло, сахар и натуральные вкусовые добавки. А вот растительные жиры — под строгим запретом для пломбира, особенно ванильного и фруктового. Это закреплено в техрегламенте Таможенного союза.

"Продукция с использованием растительных жиров называется уже не мороженым, а просто десертом", — объяснил Березнюк в беседе с RT.

Есть исключения, но не для самого мороженого

Допустимы растительные жиры лишь в глазури, например, шоколадной оболочке, и то — в ограниченном количестве. Производители премиального сегмента чаще всего используют вместо них сливочное масло, чтобы сохранить вкус и качество.

Настоящее мороженое — у вас дома

Если хочется абсолютной уверенности в продукте, лучше приготовить мороженое самостоятельно. В домашних условиях легко контролировать состав и избежать нежелательных добавок. Как, например, в рецепте клубничного мороженого от "Едим Дома" — всего три ингредиента: молоко, сахар и ягоды.

Мороженое должно радовать, а не вводить в заблуждение. Перед покупкой всегда читайте состав — это лучшая защита от фальсификата.

Уточнения

Фальсифика́ция — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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