Тот самый вкус детства… только без молока: чем теперь заменяют сливки

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд — аппетитное мороженое с "сливочным" названием и яркой упаковкой. Но на деле — сладкий десерт с добавками, которые не имеют ничего общего с настоящими сливками. Агроэксперт Илья Березнюк напомнил, как отличить качественный продукт от подделки.

Фото: commons.wikimedia.org by HannaKlimovic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Советское мороженое

Растительные жиры — признак фальсификата

Согласно ГОСТу, в составе настоящего мороженого должны быть только молоко или сливки, сухое молоко, сливочное масло, сахар и натуральные вкусовые добавки. А вот растительные жиры — под строгим запретом для пломбира, особенно ванильного и фруктового. Это закреплено в техрегламенте Таможенного союза.

"Продукция с использованием растительных жиров называется уже не мороженым, а просто десертом", — объяснил Березнюк в беседе с RT.

Есть исключения, но не для самого мороженого

Допустимы растительные жиры лишь в глазури, например, шоколадной оболочке, и то — в ограниченном количестве. Производители премиального сегмента чаще всего используют вместо них сливочное масло, чтобы сохранить вкус и качество.

Настоящее мороженое — у вас дома

Если хочется абсолютной уверенности в продукте, лучше приготовить мороженое самостоятельно. В домашних условиях легко контролировать состав и избежать нежелательных добавок. Как, например, в рецепте клубничного мороженого от "Едим Дома" — всего три ингредиента: молоко, сахар и ягоды.

Мороженое должно радовать, а не вводить в заблуждение. Перед покупкой всегда читайте состав — это лучшая защита от фальсификата.

Уточнения

Фальсифика́ция — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.



