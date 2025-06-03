Рыба, которая не пахнет рыбой: что делают с форелью перед подачей в ресторанах

Вы когда-нибудь пробовали рыбу, которая буквально тает на языке? Если нет — значит, вы ещё не готовили форель в белом вине. Это блюдо не только поражает нежностью, но и готовится проще, чем кажется.
форель — 800 г
белое сухое вино — 200 мл
лимон — 1 шт.
оливковое масло — 2 ст. л.
соль — 1 ч. л.
чёрный перец — по вкусу
свежий укроп — горсть
Форель промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте на коже неглубокие надрезы — так специи проникнут глубже.
В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте вино и сок половины лимона. Осторожно выложите рыбу, посолите, поперчите и готовьте на минимальном огне около 15 минут — до полной мягкости. Форель не развалится, но станет буквально сливочной по текстуре.
Подавайте с дольками оставшегося лимона и щедрой порцией рубленого укропа. Это освежит вкус и добавит аромата.
Этот рецепт не требует кулинарного опыта — но результат способен удивить даже искушённого гурмана.
Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
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