Рыба, которая не пахнет рыбой: что делают с форелью перед подачей в ресторанах

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали рыбу, которая буквально тает на языке? Если нет — значит, вы ещё не готовили форель в белом вине. Это блюдо не только поражает нежностью, но и готовится проще, чем кажется.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain форель

Что понадобится для волшебства: минимум, но со вкусом

форель — 800 г

белое сухое вино — 200 мл

лимон — 1 шт.

оливковое масло — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

чёрный перец — по вкусу

свежий укроп — горсть

Форель промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте на коже неглубокие надрезы — так специи проникнут глубже.

Готовим: никакой жарки, только мягкость

В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте вино и сок половины лимона. Осторожно выложите рыбу, посолите, поперчите и готовьте на минимальном огне около 15 минут — до полной мягкости. Форель не развалится, но станет буквально сливочной по текстуре.

Подача — как финальный аккорд

Подавайте с дольками оставшегося лимона и щедрой порцией рубленого укропа. Это освежит вкус и добавит аромата.

Этот рецепт не требует кулинарного опыта — но результат способен удивить даже искушённого гурмана.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).



