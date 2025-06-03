Маринад с куркумой делает из капусты настоящее чудо — и никто не верит, что вы готовили дома

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычная свежая капуста может заиграть новыми красками — буквально. Всё, что нужно, это простейший маринад с куркумой. Блюдо получается не только вкусным, но и эффектным: яркий цвет, насыщенный аромат и натуральная польза — идеальный вариант для лёгкой закуски или дополнения к мясу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Капуста

Что понадобится: набор доступных ингредиентов

капуста — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

куркума — 1 ст. л.;

уксус 9% — 100 мл;

чеснок — 3 зубчика;

вода — 500 мл.

Капусту мелко шинкуем, морковь натираем на крупной тёрке, чеснок мелко рубим — всё смешиваем в одной глубокой ёмкости.

Маринад с характером

В небольшой кастрюле соединяем воду, уксус, соль, сахар и куркуму. Доводим до кипения и провариваем 5 минут — именно так специи раскроются максимально ярко.

Заливаем овощи горячим маринадом, тщательно перемешиваем, накрываем и оставляем при комнатной температуре на 12 часов. За это время капуста впитает аромат, станет хрустящей и пикантной.

Эта капуста с куркумой — не просто рецепт, а способ удивить гостей и порадовать себя чем-то новым без особых затрат.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae). Многолетние травы с толстыми, разветвлёнными, мясистыми и ароматными корневищами, придаточные корни зачастую имеют клубневидные утолщения. Листья обычно крупные, ланцетовидной формы или продолговатые.



Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

