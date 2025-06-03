Маринад с куркумой делает из капусты настоящее чудо — и никто не верит, что вы готовили дома

Обычная свежая капуста может заиграть новыми красками — буквально. Всё, что нужно, это простейший маринад с куркумой. Блюдо получается не только вкусным, но и эффектным: яркий цвет, насыщенный аромат и натуральная польза — идеальный вариант для лёгкой закуски или дополнения к мясу.
капуста — 1 кг;
морковь — 1 шт.;
соль — 2 ст. л.;
сахар — 2 ст. л.;
куркума — 1 ст. л.;
уксус 9% — 100 мл;
чеснок — 3 зубчика;
вода — 500 мл.
Капусту мелко шинкуем, морковь натираем на крупной тёрке, чеснок мелко рубим — всё смешиваем в одной глубокой ёмкости.
В небольшой кастрюле соединяем воду, уксус, соль, сахар и куркуму. Доводим до кипения и провариваем 5 минут — именно так специи раскроются максимально ярко.
Заливаем овощи горячим маринадом, тщательно перемешиваем, накрываем и оставляем при комнатной температуре на 12 часов. За это время капуста впитает аромат, станет хрустящей и пикантной.
Эта капуста с куркумой — не просто рецепт, а способ удивить гостей и порадовать себя чем-то новым без особых затрат.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae). Многолетние травы с толстыми, разветвлёнными, мясистыми и ароматными корневищами, придаточные корни зачастую имеют клубневидные утолщения. Листья обычно крупные, ланцетовидной формы или продолговатые.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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