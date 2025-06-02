Простые и вкусные: бургеры, которые можно готовить хоть каждый день

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что бургеры должны быть только с мясом? Эти бургеры из кабачков — настоящее открытие для всей семьи. Они хрустят снаружи, оставаясь нежными внутри, и при этом готовятся из доступных продуктов за считанные минуты. Идеальны как горячими, так и в холодном виде — а ещё станут любимым блюдом у детей!

Фото: flickr.com by Alex Gee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Цукини

Что нужно для этих легких бургеров

Всего несколько простых ингредиентов: кабачки, немного черствого хлеба, немного молока, яйцо, тёртый пармезан, панировочные сухари и немного масла. А сам процесс — настолько простой, что вы удивитесь, как раньше обходились без этого рецепта.

Пошаговый рецепт для идеального результата

Мелко нарежьте кабачки и слегка обжарьте их до золотистой корочки. Размягчите хлеб в тёплом молоке — это придаст котлеткам лёгкость и нежность. Смешайте всё вместе с яйцом, сыром, сухарями и солью. Сформируйте аккуратные котлетки — и обваляйте их в сухарях для идеальной корочки. Обжарьте с двух сторон на сковороде или запеките в духовке для более диетического варианта. Подайте горячими или холодными — они в любом случае бесподобны.

Полезные советы для успеха

Хлеб без корки придаёт текстуру — не жалейте его.

Не измельчайте кабачки в пюре, иначе тесто будет жидким.

Пармезан можно заменить пекорино для более пикантного вкуса.

Для лёгкой версии запекайте их при 180 °C 20-25 минут.

Отлично идут с греческим йогуртом и свежим салатом.

Эти бургеры — отличная идея для лёгкого обеда или ужина, а ещё их можно сделать заранее и хранить в холодильнике. Даже заморозка им не повредит: когда нужно, достаньте — и обжарьте!

Уточнения

Га́мбургер (англ hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.

