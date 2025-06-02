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Простые и вкусные: бургеры, которые можно готовить хоть каждый день

1:53
Еда

Кто сказал, что бургеры должны быть только с мясом? Эти бургеры из кабачков — настоящее открытие для всей семьи. Они хрустят снаружи, оставаясь нежными внутри, и при этом готовятся из доступных продуктов за считанные минуты. Идеальны как горячими, так и в холодном виде — а ещё станут любимым блюдом у детей!

Цукини
Фото: flickr.com by Alex Gee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Цукини

Что нужно для этих легких бургеров

Всего несколько простых ингредиентов: кабачки, немного черствого хлеба, немного молока, яйцо, тёртый пармезан, панировочные сухари и немного масла. А сам процесс — настолько простой, что вы удивитесь, как раньше обходились без этого рецепта.

Пошаговый рецепт для идеального результата

  1. Мелко нарежьте кабачки и слегка обжарьте их до золотистой корочки.

  2. Размягчите хлеб в тёплом молоке — это придаст котлеткам лёгкость и нежность.

  3. Смешайте всё вместе с яйцом, сыром, сухарями и солью.

  4. Сформируйте аккуратные котлетки — и обваляйте их в сухарях для идеальной корочки.

  5. Обжарьте с двух сторон на сковороде или запеките в духовке для более диетического варианта.

  6. Подайте горячими или холодными — они в любом случае бесподобны.

Полезные советы для успеха

  • Хлеб без корки придаёт текстуру — не жалейте его.

  • Не измельчайте кабачки в пюре, иначе тесто будет жидким.

  • Пармезан можно заменить пекорино для более пикантного вкуса.

  • Для лёгкой версии запекайте их при 180 °C 20-25 минут.

  • Отлично идут с греческим йогуртом и свежим салатом.

Эти бургеры — отличная идея для лёгкого обеда или ужина, а ещё их можно сделать заранее и хранить в холодильнике. Даже заморозка им не повредит: когда нужно, достаньте — и обжарьте!

Уточнения

Га́мбургер (англ  hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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