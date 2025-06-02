Простые и вкусные: бургеры, которые можно готовить хоть каждый день

Кто сказал, что бургеры должны быть только с мясом? Эти бургеры из кабачков — настоящее открытие для всей семьи. Они хрустят снаружи, оставаясь нежными внутри, и при этом готовятся из доступных продуктов за считанные минуты. Идеальны как горячими, так и в холодном виде — а ещё станут любимым блюдом у детей!
Всего несколько простых ингредиентов: кабачки, немного черствого хлеба, немного молока, яйцо, тёртый пармезан, панировочные сухари и немного масла. А сам процесс — настолько простой, что вы удивитесь, как раньше обходились без этого рецепта.
Мелко нарежьте кабачки и слегка обжарьте их до золотистой корочки.
Размягчите хлеб в тёплом молоке — это придаст котлеткам лёгкость и нежность.
Смешайте всё вместе с яйцом, сыром, сухарями и солью.
Сформируйте аккуратные котлетки — и обваляйте их в сухарях для идеальной корочки.
Обжарьте с двух сторон на сковороде или запеките в духовке для более диетического варианта.
Подайте горячими или холодными — они в любом случае бесподобны.
Хлеб без корки придаёт текстуру — не жалейте его.
Не измельчайте кабачки в пюре, иначе тесто будет жидким.
Пармезан можно заменить пекорино для более пикантного вкуса.
Для лёгкой версии запекайте их при 180 °C 20-25 минут.
Отлично идут с греческим йогуртом и свежим салатом.
Эти бургеры — отличная идея для лёгкого обеда или ужина, а ещё их можно сделать заранее и хранить в холодильнике. Даже заморозка им не повредит: когда нужно, достаньте — и обжарьте!
Га́мбургер (англ hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.