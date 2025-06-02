Рулет из моцареллы — летний хит, который готовится за 10 минут

Представьте себе рулет, который не нужно запекать — его основа из нежной моцареллы, а внутри скрывается сочная начинка из цукини и тунца в масле. Этот рецепт — настоящий хит летних дней: быстрый в приготовлении и всегда кстати, будь то лёгкий обед, закуска для гостей или аперитив.
В отличие от классических рулетов, этот вариант не требует духовки, а значит, он идеален для жарких дней. Всего 10 минут — и ароматный рулет уже в холодильнике, где он пропитывается всеми вкусами и становится ещё более аппетитным.
Разогрейте моцареллу в микроволновке — всего пару минут, и она станет эластичной.
Сразу же разложите её на плёнке, чтобы получился ровный прямоугольник. Лишнюю влагу удалите бумажным полотенцем.
Приготовьте крем из варёных цукини: измельчите их в блендере, приправьте по вкусу.
Смажьте полученной кремовой массой пласт моцареллы, сверху выложите хорошо отжатый тунец.
Аккуратно сверните рулет и плотно заверните его в плёнку. Отправьте в холодильник минимум на час.
Порежьте рулет на порционные кусочки — и подавайте!
Приятного аппетита! Лёгкий, но в то же время сытный — этот рулет точно станет вашим фаворитом.
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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