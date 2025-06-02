Рулет из моцареллы — летний хит, который готовится за 10 минут

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе рулет, который не нужно запекать — его основа из нежной моцареллы, а внутри скрывается сочная начинка из цукини и тунца в масле. Этот рецепт — настоящий хит летних дней: быстрый в приготовлении и всегда кстати, будь то лёгкий обед, закуска для гостей или аперитив.

Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриные рулеты

Почему стоит попробовать

В отличие от классических рулетов, этот вариант не требует духовки, а значит, он идеален для жарких дней. Всего 10 минут — и ароматный рулет уже в холодильнике, где он пропитывается всеми вкусами и становится ещё более аппетитным.

Как готовить пошагово

Разогрейте моцареллу в микроволновке — всего пару минут, и она станет эластичной. Сразу же разложите её на плёнке, чтобы получился ровный прямоугольник. Лишнюю влагу удалите бумажным полотенцем. Приготовьте крем из варёных цукини: измельчите их в блендере, приправьте по вкусу. Смажьте полученной кремовой массой пласт моцареллы, сверху выложите хорошо отжатый тунец. Аккуратно сверните рулет и плотно заверните его в плёнку. Отправьте в холодильник минимум на час. Порежьте рулет на порционные кусочки — и подавайте!

Приятного аппетита! Лёгкий, но в то же время сытный — этот рулет точно станет вашим фаворитом.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

