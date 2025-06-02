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Рулет из моцареллы — летний хит, который готовится за 10 минут

1:24
Еда

Представьте себе рулет, который не нужно запекать — его основа из нежной моцареллы, а внутри скрывается сочная начинка из цукини и тунца в масле. Этот рецепт — настоящий хит летних дней: быстрый в приготовлении и всегда кстати, будь то лёгкий обед, закуска для гостей или аперитив.

куриные рулеты
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриные рулеты

Почему стоит попробовать

В отличие от классических рулетов, этот вариант не требует духовки, а значит, он идеален для жарких дней. Всего 10 минут — и ароматный рулет уже в холодильнике, где он пропитывается всеми вкусами и становится ещё более аппетитным.

Как готовить пошагово

  1. Разогрейте моцареллу в микроволновке — всего пару минут, и она станет эластичной.

  2. Сразу же разложите её на плёнке, чтобы получился ровный прямоугольник. Лишнюю влагу удалите бумажным полотенцем.

  3. Приготовьте крем из варёных цукини: измельчите их в блендере, приправьте по вкусу.

  4. Смажьте полученной кремовой массой пласт моцареллы, сверху выложите хорошо отжатый тунец.

  5. Аккуратно сверните рулет и плотно заверните его в плёнку. Отправьте в холодильник минимум на час.

  6. Порежьте рулет на порционные кусочки — и подавайте!

Приятного аппетита! Лёгкий, но в то же время сытный — этот рулет точно станет вашим фаворитом.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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