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Мнение диетолога: почему эти 4 популярных продукта не такие полезные, как принято считать

2:26
Еда

Хотя некоторые продукты считаются полезными для здоровья, они могут оказаться не такими, как кажется. Это подтверждается исследованиями и рекомендациями экспертов. Диетолог Натали Майхер, известная как "DrBonneBouffe", рассказывает о четырех повседневных продуктах, которые могут быть не такими полезными, как мы думаем.

арахисовое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
арахисовое масло
  1. Промышленный хлеб из супермаркета. Этот хлеб часто выбирают из-за его доступности, но он обычно подвергается глубокой обработке. В его состав входят рафинированная мука и множество добавок. Кроме того, у такого хлеба высокий гликемический индекс и низкая насыщающая способность. Для более здорового выбора лучше отдавать предпочтение ремесленному хлебу, особенно на закваске. Он легче усваивается, вкуснее и полезен для кишечной микробиоты.
  2. Овощные котлеты. Растительные котлеты, рекламируемые как заменители мяса, могут содержать мало белка и много соли. Их состав часто включает длинный список ингредиентов. Диетолог рекомендует выбирать котлеты на основе бобовых, которые содержат около 12 граммов белка на порцию. Такие котлеты имеют более легкий состав и не содержат ненужных добавок.
  3. Арахисовое масло. Этот продукт стал популярным благодаря своим полезным жирам, но многие промышленные версии содержат сахар, соль, добавленные жиры и другие вредные ингредиенты. Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте 100% натуральное арахисовое масло без добавок. Специалисты также советуют чередовать его с другими ореховыми маслами, такими как миндальное или грецкое, которые содержат меньше омега-6. Употребляйте арахисовое масло умеренно: не более двух столовых ложек в день.
  4. Безглютеновые продукты. Хотя безглютеновые продукты часто выбирают для улучшения пищеварения, не все они полезны. Продукты, изготовленные из очищенной рисовой, кукурузной или картофельной муки, подвергаются глубокой обработке и имеют высокий гликемический индекс. Лучше готовить их дома из более питательных безглютеновых сортов муки, таких как гречневая, киноа или нутовая, пишет французский ELLE.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Арахисовое масло — это растительное масло, полученное из арахиса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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