Дешевле лосося, но не менее полезная: секреты рыбы, которая укрепляет здоровье

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о рыбе, большинство людей сразу же вспоминают лосося. Это правда, что лосось считается одним из самых полезных видов рыбы. Но что, если вам нужно сэкономить или просто разнообразить свой рацион? Оказывается, есть рыба, которая гораздо дешевле, но не менее полезна!

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лосось

1. Коккинопсарo — лучший выбор для здоровья

Мало кто знает, что рыба коккинопсарo, или северный белок, является отличной альтернативой лососю. Она не только полезна для сердца, но и более доступна по цене. Богатая омега-3 жирными кислотами и белками, она укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сосудов и улучшает работу мозга.

2. Как выбрать качественную рыбу

При выборе коккинопсарo важно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, рыба должна быть свежей — её мясо должно быть упругим, а глаза прозрачными. Если покупаете замороженную рыбу, убедитесь, что упаковка герметична и не имеет следов размораживания.

3. Как приготовить коккинопсарo

Приготовить коккинопсарo можно разными способами. Один из самых простых и вкусных методов — запечь рыбу с лимоном и травами. Для этого рыбу нужно очистить, посолить, поперчить, добавить лимон и пару веточек розмарина, а затем запекать в фольге при 180°C около 20-25 минут.

4. Коккинопсарo в тушёном виде

Ещё один отличный способ приготовить коккинопсарo — потушить её с овощами. Используйте лук, морковь, помидоры и зелень. Это блюдо получится не только вкусным, но и очень полезным. Рыба в сочетании с овощами насыщает организм витаминами и минералами.

5. Польза коккинопсарo для здоровья

Коккинопсарo, несмотря на свою низкую цену, значительно улучшает обмен веществ. Она способствует нормализации уровня холестерина, укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает улучшить пищеварение. Не забывайте, что рыба является отличным источником витаминов A и D, которые необходимы для нормальной работы иммунной системы.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

