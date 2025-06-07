Эти молочные продукты повышают риск заболеваний — узнайте, какие лучше исключить

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочные продукты — это часть рациона большинства людей, но не все они приносят пользу. Некоторые из них могут даже нанести вред организму. Если вы хотите улучшить своё здоровье, важно знать, какие молочные продукты стоит исключить из повседневного питания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

1. Молоко с высоким содержанием жира

Молоко с высоким содержанием жира может быть не лучшим выбором для тех, кто следит за уровнем холестерина. Жиры, содержащиеся в полном молоке, могут увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо этого стоит выбрать нежирное или обезжиренное молоко.

2. Сладкие йогурты

Йогурты с добавлением сахара или фруктовых сиропов — это не только лишние калории, но и искусственные добавки, которые могут повредить вашему организму. Такие продукты часто содержат больше сахара, чем полезных бактерий. Лучше отдавать предпочтение натуральным йогуртам без добавок.

3. Плавленые сыры

Плавленые сыры — это ещё один продукт, который не стоит часто употреблять. Они могут содержать большое количество искусственных добавок, таких как консерванты и усилители вкуса, а также мало кальция, по сравнению с натуральными сырами.

4. Молочные коктейли и десерты

Хотя молочные коктейли и десерты могут быть вкусными, они часто содержат много сахара, искусственных красителей и консервантов. Это приводит к высокому содержанию пустых калорий в рационе. Для поддержания здоровья лучше ограничить такие продукты.

5. Молочные продукты с повышенным содержанием лактозы

Люди с непереносимостью лактозы могут испытывать неприятные симптомы после употребления молочных продуктов. В таком случае стоит избегать обычного молока и сыров, а вместо них использовать продукты без лактозы.

6. Пакетированные сырки и творожки с добавками

Многие пакетированные сырки и творожки, представленные в магазинах, могут содержать большое количество сахара и других не самых полезных добавок. Эти продукты часто подвергаются интенсивной переработке и теряют многие полезные свойства.

7. Молочные напитки с искусственными ароматизаторами

Молочные напитки с добавленными ароматизаторами и подсластителями — это не самый лучший выбор. Они содержат много искусственных химикатов, которые могут отрицательно сказаться на здоровье, особенно при регулярном употреблении.

Уточнения

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.

