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Оладьи из цуккини и моркови: 5 секретов для пользы, хрустящей корочки и нежности внутри

2:31
Еда

Если вы ищете вкусное, легкое и полезное блюдо, оладьи из цуккини и моркови станут отличным выбором. Эти оладьи, хрустящие снаружи и мягкие внутри, обладают восхитительным вкусом и простым рецептом. Они разнообразят ваш рацион и порадуют даже самых требовательных гурманов.

Кабачковые оладьи
Фото: flickr.com by psrobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кабачковые оладьи

Для приготовления оладий лучше использовать молодые овощи. Натрите их на крупной терке, слейте лишний сок и смешайте с луком, чесноком, яйцами и пшеничной мукой. Для безглютеновой версии можно использовать рисовую или кукурузную муку. Добавьте ароматные травы, такие как розмарин, для обогащения вкуса.

Овощи обжариваются на топленом масле. Для жарки также подойдут оливковое и растительное масло. Добавление 1 столовой ложки жира позволяет жарить оладьи на сухой сковороде. Если вы предпочитаете более здоровый вариант, разложите оладьи на противне и запеките в духовке, рекомендует italske-bistro.cz.

Рецепт оладий из цуккини и моркови

Ингредиенты:

  • 2 средних цуккини
  • 2 средние моркови
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 маленьких яйца
  • 2-3 столовые ложки пшеничной муки
  • 1 чайная ложка розмарина
  • 1 чайная ложка орегано
  • 1 чайная ложка тимьяна
  • щепотка мускатного ореха
  • соль и перец по вкусу
  • 3 столовые ложки топленого масла для жарки

Приготовление

  1. Вымойте и обсушите цуккини. Очистите морковь. Лук и чеснок мелко нарежьте или натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок из цуккини и моркови.
  2. В миске смешайте отжатую морковь, цуккини, лук, чеснок и сушеные травы. Можно добавить свежую зелень, такую как петрушка, укроп или зеленый лук.
  3. Добавьте взбитые яйца и пшеничную муку, хорошо перемешайте. Приправьте смесь солью, свежемолотым перцем и мускатным орехом по вкусу.
  4. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте смесь небольшими порциями и обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Если смесь слишком жидкая, добавьте больше муки или 1-2 чайные ложки молотых льняных семян для загустения.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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