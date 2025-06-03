Оладьи из цуккини и моркови: 5 секретов для пользы, хрустящей корочки и нежности внутри

Если вы ищете вкусное, легкое и полезное блюдо, оладьи из цуккини и моркови станут отличным выбором. Эти оладьи, хрустящие снаружи и мягкие внутри, обладают восхитительным вкусом и простым рецептом. Они разнообразят ваш рацион и порадуют даже самых требовательных гурманов.
Для приготовления оладий лучше использовать молодые овощи. Натрите их на крупной терке, слейте лишний сок и смешайте с луком, чесноком, яйцами и пшеничной мукой. Для безглютеновой версии можно использовать рисовую или кукурузную муку. Добавьте ароматные травы, такие как розмарин, для обогащения вкуса.
Овощи обжариваются на топленом масле. Для жарки также подойдут оливковое и растительное масло. Добавление 1 столовой ложки жира позволяет жарить оладьи на сухой сковороде. Если вы предпочитаете более здоровый вариант, разложите оладьи на противне и запеките в духовке, рекомендует italske-bistro.cz.
Ингредиенты:
Приготовление
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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