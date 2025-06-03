Оладьи из цуккини и моркови: 5 секретов для пользы, хрустящей корочки и нежности внутри

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете вкусное, легкое и полезное блюдо, оладьи из цуккини и моркови станут отличным выбором. Эти оладьи, хрустящие снаружи и мягкие внутри, обладают восхитительным вкусом и простым рецептом. Они разнообразят ваш рацион и порадуют даже самых требовательных гурманов.

Фото: flickr.com by psrobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кабачковые оладьи

Для приготовления оладий лучше использовать молодые овощи. Натрите их на крупной терке, слейте лишний сок и смешайте с луком, чесноком, яйцами и пшеничной мукой. Для безглютеновой версии можно использовать рисовую или кукурузную муку. Добавьте ароматные травы, такие как розмарин, для обогащения вкуса.

Овощи обжариваются на топленом масле. Для жарки также подойдут оливковое и растительное масло. Добавление 1 столовой ложки жира позволяет жарить оладьи на сухой сковороде. Если вы предпочитаете более здоровый вариант, разложите оладьи на противне и запеките в духовке, рекомендует italske-bistro.cz.

Рецепт оладий из цуккини и моркови

Ингредиенты:

2 средних цуккини

2 средние моркови

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

2 маленьких яйца

2-3 столовые ложки пшеничной муки

1 чайная ложка розмарина

1 чайная ложка орегано

1 чайная ложка тимьяна

щепотка мускатного ореха

соль и перец по вкусу

3 столовые ложки топленого масла для жарки

Приготовление

Вымойте и обсушите цуккини. Очистите морковь. Лук и чеснок мелко нарежьте или натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок из цуккини и моркови. В миске смешайте отжатую морковь, цуккини, лук, чеснок и сушеные травы. Можно добавить свежую зелень, такую как петрушка, укроп или зеленый лук. Добавьте взбитые яйца и пшеничную муку, хорошо перемешайте. Приправьте смесь солью, свежемолотым перцем и мускатным орехом по вкусу. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте смесь небольшими порциями и обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Если смесь слишком жидкая, добавьте больше муки или 1-2 чайные ложки молотых льняных семян для загустения.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.



Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

