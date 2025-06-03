Покорите сердце ягодной нежностью: как сделать идеальные клубничные маффины

Представьте себе ароматный, нежный маффин, пропитанный сочной клубникой и окутанный облаком взбитых сливок. Этот десерт — истинное воплощение лета в каждой детали. Сегодня мы раскроем секреты приготовления делюкс клубничного маффина, который покорит сердца даже самых искушенных гурманов.
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Клубничный маффин
Ингредиенты:
300 г муки тонкого помола
50 г муки для штруделя
170 г сахара
1 упаковка порошка для выпечки
1 щепотка соли
2 яйца
250 мл пахты (или кефира/йогурта)
50 мл оливкового масла
70 г растопленного сливочного масла
2 ч. л. ванильного экстракта
250 г клубники
250 г маскарпоне
250 г взбитых сливок
1 упаковка желатина
100 г клубничного варенья
100 г миндальных хлопьев (обжаренных)
Сок и цедра 1 лайма (или лимона)
Приготовление
Разогрейте духовку и подготовьте формы: Предварительно разогрейте духовку до 170 °C. Выстелите формочки для кексов бумажными вкладышами, чтобы маффины не прилипали и легко извлекались.
Приготовьте тесто: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте растительное и растопленное сливочное масло, ванильный экстракт и тщательно перемешайте. Влейте пахту, натрите цедру лайма и снова хорошо перемешайте.
Добавьте муку и разрыхлитель: Постепенно введите муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешивая до однородности. Не перемешивайте слишком долго, чтобы тесто не стало плотным.
Добавьте клубнику: Нарежьте клубнику кубиками и смешайте с небольшим количеством муки для штруделя. Аккуратно добавьте клубнику в тесто, чтобы она равномерно распределилась.
Вылейте тесто в формочки с помощью ложки для мороженого. Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут, пока маффины не станут золотисто-коричневыми. Проверьте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
Пока маффины пекутся, взбейте маскарпоне с взбитыми сливками до однородной консистенции. Добавьте половину клубничного варенья и желатиновую смесь, тщательно перемешайте. Затем добавьте оставшееся варенье и снова перемешайте. Поставьте начинку в холодильник, чтобы она застыла.
После выпечки дайте маффинам полностью остыть. Это важно для того, чтобы начинка лучше держала форму.
Украсьте маффины: Распределите охлажденную начинку по маффинам с помощью ложки для мороженого. Посыпьте поджаренными миндальными хлопьями, кусочками сублимированной клубники и украсьте свежей клубникой, советует nosalty.hu.
Уточнения
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.