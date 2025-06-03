Покорите сердце ягодной нежностью: как сделать идеальные клубничные маффины

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе ароматный, нежный маффин, пропитанный сочной клубникой и окутанный облаком взбитых сливок. Этот десерт — истинное воплощение лета в каждой детали. Сегодня мы раскроем секреты приготовления делюкс клубничного маффина, который покорит сердца даже самых искушенных гурманов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Клубничный маффин

Ингредиенты:

300 г муки тонкого помола

50 г муки для штруделя

170 г сахара

1 упаковка порошка для выпечки

1 щепотка соли

2 яйца

250 мл пахты (или кефира/йогурта)

50 мл оливкового масла

70 г растопленного сливочного масла

2 ч. л. ванильного экстракта

250 г клубники

250 г маскарпоне

250 г взбитых сливок

1 упаковка желатина

100 г клубничного варенья

100 г миндальных хлопьев (обжаренных)

Сок и цедра 1 лайма (или лимона)

Приготовление

Разогрейте духовку и подготовьте формы: Предварительно разогрейте духовку до 170 °C. Выстелите формочки для кексов бумажными вкладышами, чтобы маффины не прилипали и легко извлекались. Приготовьте тесто: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте растительное и растопленное сливочное масло, ванильный экстракт и тщательно перемешайте. Влейте пахту, натрите цедру лайма и снова хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель: Постепенно введите муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешивая до однородности. Не перемешивайте слишком долго, чтобы тесто не стало плотным. Добавьте клубнику: Нарежьте клубнику кубиками и смешайте с небольшим количеством муки для штруделя. Аккуратно добавьте клубнику в тесто, чтобы она равномерно распределилась. Вылейте тесто в формочки с помощью ложки для мороженого. Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут, пока маффины не станут золотисто-коричневыми. Проверьте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Пока маффины пекутся, взбейте маскарпоне с взбитыми сливками до однородной консистенции. Добавьте половину клубничного варенья и желатиновую смесь, тщательно перемешайте. Затем добавьте оставшееся варенье и снова перемешайте. Поставьте начинку в холодильник, чтобы она застыла. После выпечки дайте маффинам полностью остыть. Это важно для того, чтобы начинка лучше держала форму. Украсьте маффины: Распределите охлажденную начинку по маффинам с помощью ложки для мороженого. Посыпьте поджаренными миндальными хлопьями, кусочками сублимированной клубники и украсьте свежей клубникой, советует nosalty.hu.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

