Если хотите вкусно и быстро — запеканка с курицей решит все вопросы

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда время на готовку ограничено, а хочется чего-то сытного и вкусного, запеканка с курицей — это идеальный выбор. Это блюдо легко готовится, получается очень вкусным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Простой набор ингредиентов и минимальное количество времени — всё, что нужно для приготовления этой сытной запеканки.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макаронная запеканка

Ингредиенты

500 г куриного филе

4-5 средних картофелин

1 средняя луковица

100 г твердого сыра

2 яйца

200 мл сливок (20%)

Соль и перец по вкусу

Немного растительного масла для жарки

Приготовление

Подготовьте курицу и овощи. Куриную грудку нарежьте на небольшие кусочки. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Лук мелко порежьте. Обжарка. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу до золотистой корочки, затем добавьте лук и жарьте ещё пару минут до мягкости. Картофель отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут). Сборка запеканки. В форму для запеканки выложите слой картофеля, сверху — жареную курицу с луком. Залейте всё сливками и слегка взбитыми яйцами. Посыпьте тертым сыром. Запекание. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 20-25 минут, пока верх не подрумянится, а картофель не станет мягким. Подача. После того как запеканка готова, дайте ей немного остыть, чтобы она легче резалась. Подавайте горячей, украсив зеленью.

Преимущества запеканки с курицей

Это блюдо идеально сочетает в себе сытность картофеля, полезность куриного филе и кремовую текстуру сливок. Запеканка готовится быстро, а её можно варьировать по своему вкусу, добавляя любимые специи, овощи или соус. К тому же, оно остаётся вкусным даже на следующий день, что делает его отличным вариантом для перекуса или обеда на работу.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

