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Если хотите вкусно и быстро — запеканка с курицей решит все вопросы

2:12
Еда

Когда время на готовку ограничено, а хочется чего-то сытного и вкусного, запеканка с курицей — это идеальный выбор. Это блюдо легко готовится, получается очень вкусным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Простой набор ингредиентов и минимальное количество времени — всё, что нужно для приготовления этой сытной запеканки.

Макаронная запеканка
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макаронная запеканка

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе

  • 4-5 средних картофелин

  • 1 средняя луковица

  • 100 г твердого сыра

  • 2 яйца

  • 200 мл сливок (20%)

  • Соль и перец по вкусу

  • Немного растительного масла для жарки

Приготовление

  1. Подготовьте курицу и овощи. Куриную грудку нарежьте на небольшие кусочки. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Лук мелко порежьте.

  2. Обжарка. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу до золотистой корочки, затем добавьте лук и жарьте ещё пару минут до мягкости. Картофель отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут).

  3. Сборка запеканки. В форму для запеканки выложите слой картофеля, сверху — жареную курицу с луком. Залейте всё сливками и слегка взбитыми яйцами. Посыпьте тертым сыром.

  4. Запекание. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 20-25 минут, пока верх не подрумянится, а картофель не станет мягким.

  5. Подача. После того как запеканка готова, дайте ей немного остыть, чтобы она легче резалась. Подавайте горячей, украсив зеленью.

Преимущества запеканки с курицей

Это блюдо идеально сочетает в себе сытность картофеля, полезность куриного филе и кремовую текстуру сливок. Запеканка готовится быстро, а её можно варьировать по своему вкусу, добавляя любимые специи, овощи или соус. К тому же, оно остаётся вкусным даже на следующий день, что делает его отличным вариантом для перекуса или обеда на работу.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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