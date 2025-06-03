Если хотите вкусно и быстро — запеканка с курицей решит все вопросы

Когда время на готовку ограничено, а хочется чего-то сытного и вкусного, запеканка с курицей — это идеальный выбор. Это блюдо легко готовится, получается очень вкусным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Простой набор ингредиентов и минимальное количество времени — всё, что нужно для приготовления этой сытной запеканки.
500 г куриного филе
4-5 средних картофелин
1 средняя луковица
100 г твердого сыра
2 яйца
200 мл сливок (20%)
Соль и перец по вкусу
Немного растительного масла для жарки
Подготовьте курицу и овощи. Куриную грудку нарежьте на небольшие кусочки. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Лук мелко порежьте.
Обжарка. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу до золотистой корочки, затем добавьте лук и жарьте ещё пару минут до мягкости. Картофель отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут).
Сборка запеканки. В форму для запеканки выложите слой картофеля, сверху — жареную курицу с луком. Залейте всё сливками и слегка взбитыми яйцами. Посыпьте тертым сыром.
Запекание. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 20-25 минут, пока верх не подрумянится, а картофель не станет мягким.
Подача. После того как запеканка готова, дайте ей немного остыть, чтобы она легче резалась. Подавайте горячей, украсив зеленью.
Это блюдо идеально сочетает в себе сытность картофеля, полезность куриного филе и кремовую текстуру сливок. Запеканка готовится быстро, а её можно варьировать по своему вкусу, добавляя любимые специи, овощи или соус. К тому же, оно остаётся вкусным даже на следующий день, что делает его отличным вариантом для перекуса или обеда на работу.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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