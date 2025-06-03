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Не хотите возиться с духовкой? Этот кофейный торт — ваш лучший выбор

2:34
Еда

Хотите порадовать себя и своих близких вкусным десертом, но не хотите включать духовку? Кофейный торт без выпечки — это то, что вам нужно! Он готовится быстро и легко, а его насыщенный вкус и кофейный аромат сделают его любимым угощением на любом столе.

Кофейный торт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофейный торт

Ингредиенты

  • 200 г печенья (предпочтительно бисквитного)

  • 250 г творога или сливочного сыра

  • 100 мл крепкого кофе (остуженного)

  • 100 г сахара

  • 200 мл сливок (33-35%)

  • 2 ст. ложки какао-порошка

  • 50 г орехов (по желанию)

  • Шоколадная стружка или какао для украшения

Приготовление

  1. Подготовьте основу. Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или скалки. В отдельной миске соедините кофе и сахар, размешайте до полного растворения сахара. Добавьте в эту смесь крошку печенья и хорошо перемешайте, чтобы масса пропиталась кофе.

  2. Создайте крем. В миске взбейте сливки до мягких пиков. В другой миске смешайте творог или сливочный сыр с какао-порошком до однородной массы. Аккуратно соедините обе смеси.

  3. Сборка торта. На дно формы для торта (диаметром около 20 см) выложите слой печенья, плотно утрамбовав его. Затем на слой печенья выложите половину крема, равномерно распределив его по всей поверхности. Повторите слои — печенье и крем — пока не использованы все ингредиенты.

  4. Охлаждение. Поставьте торт в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался и застыл.

  5. Подача. Перед подачей украсьте торт орехами, шоколадной стружкой или посыпьте какао-порошком для дополнительного аромата.

Преимущества кофейного торта без выпечки

Этот торт — не только невероятно вкусный, но и очень удобный в приготовлении. Он идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на выпечку, но при этом хочет порадовать своих близких сладким угощением. Кофе в составе торта добавляет необычный аромат и делает вкус торта более глубоким.

К тому же, такой десерт можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений. Например, можно добавить в крем немного ванили или кардамона, а в качестве украшения использовать не только орехи, но и свежие ягоды.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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