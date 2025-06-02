Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам нужно быстро и вкусно приготовить ужин, который будет сытным и лёгким, то салат с фасолью — идеальный выбор. Он не только прост в приготовлении, но и прекрасно насыщает, не перегружая желудок. Всё, что нужно — несколько доступных ингредиентов и минимум времени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с фасолью

Ингредиенты

1 банка консервированной фасоли (или 200 г отварной фасоли)

1 средний помидор

1 огурец

½ красного лука

2 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Зелень (укроп или петрушка)

Приготовление

Подготовьте овощи. Нарежьте помидор и огурец кубиками. Половину красного лука мелко порежьте. Если у вас консервированная фасоль, просто отцеживайте жидкость и промойте фасоль. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске объедините фасоль, нарезанные овощи и лук. Заправка. В небольшой чашке смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте и вылейте заправку на салат. Украсьте зеленью. Посыпьте готовый салат свежей зеленью по вкусу — это добавит яркости и свежести. Подача. Подавайте салат сразу, он будет отличным дополнением к любому основному блюду или просто самостоятельным лёгким ужином.

Преимущества салата с фасолью

Этот салат сочетает в себе все, что нужно для здорового ужина: белок, витамины и полезные жиры. Фасоль является отличным источником растительного белка, а овощи — важными витаминами и минералами. Лимонный сок и оливковое масло придают салату лёгкую и освежающую нотку.

Такой салат идеально подойдёт тем, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сытных блюд. Он также хорош в качестве закуски или гарнира к основным блюдам.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

