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Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью

2:04
Еда

Если вам нужно быстро и вкусно приготовить ужин, который будет сытным и лёгким, то салат с фасолью — идеальный выбор. Он не только прост в приготовлении, но и прекрасно насыщает, не перегружая желудок. Всё, что нужно — несколько доступных ингредиентов и минимум времени.

Салат с фасолью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с фасолью

Ингредиенты

  • 1 банка консервированной фасоли (или 200 г отварной фасоли)

  • 1 средний помидор

  • 1 огурец

  • &frac12 красного лука

  • 2 ст. ложки оливкового масла

  • 1 ст. ложка лимонного сока

  • Соль и перец по вкусу

  • Зелень (укроп или петрушка)

Приготовление

  1. Подготовьте овощи. Нарежьте помидор и огурец кубиками. Половину красного лука мелко порежьте. Если у вас консервированная фасоль, просто отцеживайте жидкость и промойте фасоль.

  2. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске объедините фасоль, нарезанные овощи и лук.

  3. Заправка. В небольшой чашке смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте и вылейте заправку на салат.

  4. Украсьте зеленью. Посыпьте готовый салат свежей зеленью по вкусу — это добавит яркости и свежести.

  5. Подача. Подавайте салат сразу, он будет отличным дополнением к любому основному блюду или просто самостоятельным лёгким ужином.

Преимущества салата с фасолью

Этот салат сочетает в себе все, что нужно для здорового ужина: белок, витамины и полезные жиры. Фасоль является отличным источником растительного белка, а овощи — важными витаминами и минералами. Лимонный сок и оливковое масло придают салату лёгкую и освежающую нотку.

Такой салат идеально подойдёт тем, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сытных блюд. Он также хорош в качестве закуски или гарнира к основным блюдам.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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