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Легче, чем кажется: раскрываем секрет приготовления турецких баклажанов с йогуртом

3:04
Еда

Если вы часто посещаете турецкие рестораны быстрого питания, то наверняка замечали среди ассортимента салатов баклажаны с йогуртом. Этот освежающий и легкий салат может стать отличным дополнением к вашему столу, и приготовить его дома проще, чем кажется.

Запечённые овощи в соусе
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённые овощи в соусе

Некоторые блюда действительно сложно повторить дома, но баклажаны с йогуртом относятся к тем, которые не требуют особых усилий. Когда вы пробуете этот салат в ресторане, кажется, что его приготовление — это сложный и трудоемкий процесс. Но на самом деле, создать идеальное блюдо можно всего за час, большая часть которого — это пассивное ожидание. Для достижения наилучшего вкуса и текстуры венгерский портал nosalty.hu рассказал о нескольких ключевых техниках.

Идеальный жареный баклажан

Баклажан — это один из самых капризных овощей, требующий особого подхода. Неправильный способ приготовления может превратить его в безвкусную массу. Чтобы кубики баклажана были румяными снаружи и сочными внутри, лучше всего запекать их в духовке.

Однако просто выложить их на противень и запекать — не лучший вариант. Баклажаны быстро теряют влагу и могут стать сухими. Поэтому сначала их нужно пропарить под фольгой. Это позволяет воде размягчить овощи, что делает их более нежными и способствует развитию вкуса.

Ингредиенты для салата

  • 2 баклажана
  • 1 головка чеснока
  • 30 мл оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • 2 чайные ложки тмина
  • 2 чайные ложки семян кориандра
  • Цедра одного лимона
  • 700 г греческого йогурта
  • Мята для украшения

Приготовление

  1. Подготовка баклажанов: вымойте и обсушите баклажаны, нарежьте средними кубиками. Выложите на противень, сбрызните двумя третями оливкового масла, добавьте соль, перец, тмин и кориандр. Хорошо перемешайте.
  2. Чеснок: разрежьте головку чеснока пополам, положите на фольгу, смажьте оставшимся маслом и заверните. Поместите на противень рядом с баклажанами.
  3. Запекание: накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 25 минут.
  4. Йогуртовая заправка: в миске смешайте греческий йогурт, цедру лимона и измельченный чеснок. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  5. Смешивание: смешайте теплые баклажаны с йогуртовой заправкой и поставьте салат в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы он загустел. Можно оставить на ночь для более насыщенного вкуса.
  6. Подача: подавайте салат со свежей лимонной цедрой и мятой. Он идеально подходит как самостоятельное блюдо, с лепешками или в качестве гарнира к мясу.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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