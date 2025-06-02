3 шага к клубничному совершенству: раскройте секрет быстрого варенья от Марты Стюарт

Рецепт клубничного варенья от Марты Стюарт — это быстрое и простое решение для любителей домашних десертов. Вам понадобится всего три ингредиента и 25 минут, чтобы получить ароматный джем с мягкой текстурой.
Такой джем отлично подойдет для завтрака, добавления в йогурты или использования в качестве начинки для десертов, пишет hamuesgyemant. hu.
Ингредиенты:
Приготовление:
Советы по хранению
Этот джем не предназначен для длительного хранения при комнатной температуре. В холодильнике он может храниться около 10 дней в плотно закрытой таре. Если вы хотите сохранить джем на более длительный срок, лучше выбрать рецепт для консервирования или заморозки.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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