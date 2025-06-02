3 шага к клубничному совершенству: раскройте секрет быстрого варенья от Марты Стюарт

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт клубничного варенья от Марты Стюарт — это быстрое и простое решение для любителей домашних десертов. Вам понадобится всего три ингредиента и 25 минут, чтобы получить ароматный джем с мягкой текстурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клубничное варенье

Такой джем отлично подойдет для завтрака, добавления в йогурты или использования в качестве начинки для десертов, пишет hamuesgyemant. hu.

Ингредиенты:

Приблизительно 500 г очищенной клубники

100 г сахара

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

Приготовление:

Нарежьте клубнику крупными кусочками в измельчителе или блендере. Переложите клубнику в большую кастрюлю (желательно не из алюминия, чтобы влага испарялась быстрее) и добавьте сахар и лимонный сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь и часто помешивайте. Варите примерно 9-10 минут. Джем должен загустеть, а поверхность покрыться пузырьками. Перелейте готовый джем в стеклянную банку, дайте остыть, затем закройте крышкой и храните в холодильнике.

Советы по хранению

Этот джем не предназначен для длительного хранения при комнатной температуре. В холодильнике он может храниться около 10 дней в плотно закрытой таре. Если вы хотите сохранить джем на более длительный срок, лучше выбрать рецепт для консервирования или заморозки.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

